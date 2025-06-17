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Ece Erken Bombayı Patlattı: İbrahim Tatlıses 'İbo Show'un Yeniden Başlayacağını Doğruladı!

Ece Erken Bombayı Patlattı: İbrahim Tatlıses 'İbo Show'un Yeniden Başlayacağını Doğruladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.06.2025 - 10:40

Son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelen İbo Show programı bu sene yılbaşı bölümüyle ekranlara gelmişti. Bir döneme damgasını vuran programın yeniden başlayacağı iddiaları gündem olmuştu. 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken bombayı patlayıp canlı yayında İbrahim Tatlıses'i aradı. Tatlıses iddiaları doğrulayarak İbo Show'un yeniden başlayacağını açıkladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DK_hNeCSONz/
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İlk olarak 1993-2006 yılları arasında yayınlanan İbo Show bir döneme damgasını vuran programdan olmuştu.

İlk olarak 1993-2006 yılları arasında yayınlanan İbo Show bir döneme damgasını vuran programdan olmuştu.

Eğlence ve talk show türündeki program o zamanları birbirinden ünlü isimlerini bir araya getirerek mikrofonların başına geçiriyordu. 9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan program yine adından söz ettirmişti.

İbo Show yeni bölümleriyle son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelmişti. Ünlü program bir de 2025 yılbaşı bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

İbo Show yeni bölümleriyle son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelmişti. Ünlü program bir de 2025 yılbaşı bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Gel Konuşalım magazin programının sunucularından biri olan Ece Erken bu sabah canlı yayında bir açıklamada bulundu. Erken, bir süredir yeni bölümleriyle ekranlarda olacağı konuşulan İbo Show'un sunucusu İbrahim Tatlıses'i aradı. 

İbrahim Tatlıses İbo Show'un yeniden başlayacağı iddiaları doğruladı. Programın yazın ekranlara döneceğini açıklayan Tatlıses ilk konukları sorulduğunda da 'kısmet' yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses'in açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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