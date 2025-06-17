Ece Erken Bombayı Patlattı: İbrahim Tatlıses 'İbo Show'un Yeniden Başlayacağını Doğruladı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DK_hNeCSONz/
Son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelen İbo Show programı bu sene yılbaşı bölümüyle ekranlara gelmişti. Bir döneme damgasını vuran programın yeniden başlayacağı iddiaları gündem olmuştu. 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken bombayı patlayıp canlı yayında İbrahim Tatlıses'i aradı. Tatlıses iddiaları doğrulayarak İbo Show'un yeniden başlayacağını açıkladı.
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İlk olarak 1993-2006 yılları arasında yayınlanan İbo Show bir döneme damgasını vuran programdan olmuştu.
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İbo Show yeni bölümleriyle son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelmişti. Ünlü program bir de 2025 yılbaşı bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.
İbrahim Tatlıses'in açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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