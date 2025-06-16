onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Oktay Kaynarca Uzak Şehir'in Kadrosuna Gireceği İddialarına Açıklık Getirdi!

Oktay Kaynarca Uzak Şehir'in Kadrosuna Gireceği İddialarına Açıklık Getirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 15:15

Ekranlardaki aşiret dizisi özlemini dindire Uzal Şehir dikkat çeken bir bölümle sezon finali yaptı. Reyting rekortmeni dizinin ekranlara ara vermesi sonrası bazı iddialar alevlendi. Bunlardan biri de Oktay Kaynarca'nın Uzak Şehir'in kadrosuna katılacağı yönünde oldu. Sosyal medyasından paylaşım yapan ünlü oyuncu iddialara net bir şekilde cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi sezona oldukça iddialı başladı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi sezona oldukça iddialı başladı.

Bazı yapımların aksine iddiasını ilk günden bu yana sürdürmeyi başaran aşiret dizisi, aldığı reytinglerle de her hafta izleyici kitlesini büyüttüğünü kanıtladı. Kısa sürede epey ses getiren Kanal D dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapsa da gündemden düşmedi. 

En son Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlara gelen Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşları Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'le bir araya geldi. 

Uzak Şehir oyuncularıyla pozunu paylaşan Kaynarca bir de 'Kurtulamadım arkadaş!!!😎😎😎' notunu düştü.

Oktay Kaynarca'nın Uzak Şehir yıldızlarıyla bir araya gelmesi sonrası yeni bir iddia alevlendi.

Oktay Kaynarca'nın Uzak Şehir yıldızlarıyla bir araya gelmesi sonrası yeni bir iddia alevlendi.

Bazı siteler ve magazin sayfaları 'Oktay Kaynarca, Uzak Şehir dizisine geliyor!' diye bir iddia ortaya attı. Dizinin 2. sezonunda 'Alya'nın babasına hayat vereceği yönündeki haberlerin öne çıkmasının ardından konuya dair sessizliğini bozan Kaynarca iddialara açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı oyuncu 'Bu sayfa insanları yanıltarak olmayan haberlerle kendine göre haberlerle kendine göre bir magazin saçmalığı yönetiyor. İtibar edilmemesi hatta bloklanıp şikayet edilmesi rica olunur' diyerek haberleri yalanladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın