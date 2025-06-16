Oktay Kaynarca Uzak Şehir'in Kadrosuna Gireceği İddialarına Açıklık Getirdi!
Ekranlardaki aşiret dizisi özlemini dindire Uzal Şehir dikkat çeken bir bölümle sezon finali yaptı. Reyting rekortmeni dizinin ekranlara ara vermesi sonrası bazı iddialar alevlendi. Bunlardan biri de Oktay Kaynarca'nın Uzak Şehir'in kadrosuna katılacağı yönünde oldu. Sosyal medyasından paylaşım yapan ünlü oyuncu iddialara net bir şekilde cevap verdi.
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi sezona oldukça iddialı başladı.
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Oktay Kaynarca'nın Uzak Şehir yıldızlarıyla bir araya gelmesi sonrası yeni bir iddia alevlendi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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