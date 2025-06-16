Oktay Kaynarca Uzak Şehir'in Kadrosuna Gireceği İddialarına Açıklık Getirdi!

Bazı siteler ve magazin sayfaları 'Oktay Kaynarca, Uzak Şehir dizisine geliyor!' diye bir iddia ortaya attı. Dizinin 2. sezonunda 'Alya'nın babasına hayat vereceği yönündeki haberlerin öne çıkmasının ardından konuya dair sessizliğini bozan Kaynarca iddialara açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı oyuncu 'Bu sayfa insanları yanıltarak olmayan haberlerle kendine göre haberlerle kendine göre bir magazin saçmalığı yönetiyor. İtibar edilmemesi hatta bloklanıp şikayet edilmesi rica olunur' diyerek haberleri yalanladı.