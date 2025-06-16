Farah Zeynep Abdullah'ın Annesiyle Babası Kızlarının Sevdikleri ve Sevmedikleri Projelerini Açıkladı!
Son dönemlerde ne zaman yeni bir dizi ya da film dense akıllara gelen Farah Zeynep Abdullah uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor. Ekranlarda göremesek de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncu bu sefer de anne ve babasıyla yaptığı soru-cevapla öne çıktı. Abdullah, ailesine rol aldığı yapımlardan hangilerini sevip hangilerini sevmediklerini sordu.
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Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Farah Zeynep Abdullah ekranların en popüler isimlerinden oldu.
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Televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformda yayınlanan "Bihter" dizisiyle de adından söz ettirmişti.
Bazen komik bazen de radikal çıkışlar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damgasını vuran ünlü oyuncu son olarak anne ve babasıyla birlikte yaptığı paylaşımla öne çıktı.
Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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