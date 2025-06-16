Farah Zeynep Abdullah'ın Annesiyle Babası Kızlarının Sevdikleri ve Sevmedikleri Projelerini Açıkladı!

Annesi ve babasına rol aldığı projeleri değerlendirmelerini isteyen Farah Zeynep Abdullah hangilerini sevdiklerini hangilerini de sevmedikleri sordu. Abdullah takipçilerinden gelen bu soruları da ailesine yöneltti. E tabii, itiraf gibi cevaplar geldi!

Ünlü oyuncunun babası, kızının en sevdiği projesinin Gülizar adlı dizi olduğunu söylerken annesi de Unutursam Fısılda filmi olduğunu belirtti.

Bu sorudan sonra bir de en sevmediklerini sordu tabii Abdullah. Babası bu soruyla birlikte havlama sesi çıkararak Kurt Seyit ve Şura cevabını verdi. Soru karşısında bir süre cevap vermeyen annesi ise en son Bihter yanıtını verdi.