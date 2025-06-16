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Farah Zeynep Abdullah'ın Annesiyle Babası Kızlarının Sevdikleri ve Sevmedikleri Projelerini Açıkladı!

Farah Zeynep Abdullah'ın Annesiyle Babası Kızlarının Sevdikleri ve Sevmedikleri Projelerini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 14:26

Son dönemlerde ne zaman yeni bir dizi ya da film dense akıllara gelen Farah Zeynep Abdullah uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor. Ekranlarda göremesek de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncu bu sefer de anne ve babasıyla yaptığı soru-cevapla öne çıktı. Abdullah, ailesine rol aldığı yapımlardan hangilerini sevip hangilerini sevmediklerini sordu.

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Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Farah Zeynep Abdullah ekranların en popüler isimlerinden oldu.

Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Farah Zeynep Abdullah ekranların en popüler isimlerinden oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Aylin' karakteriyel hayatımıza giren, o günden sonra bir daha çıkmayan Abdullah ardından Kurt Seyit ve Şura ve Muhteşem Yüzyıl Kösem'le karşımıza çıkmıştı. 

Ünlü oyuncu son olarak Masumlar Apartmanı ve Kızılcık Şerbeti'yle ekranlara gelmişti.

Televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformda yayınlanan "Bihter" dizisiyle de adından söz ettirmişti.

Televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformda yayınlanan "Bihter" dizisiyle de adından söz ettirmişti.

Dizilerle birlikte birçok filmin kadrosunda da yer alan Farah Zeynep Abdullah yaklaşık iki yıldır herhangi bir projede yer almıyor. Ancak yeni proje haberi verildiğinde gözler de Abdullah'ı arıyor.

Bazen komik bazen de radikal çıkışlar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damgasını vuran ünlü oyuncu son olarak anne ve babasıyla birlikte yaptığı paylaşımla öne çıktı.

Bazen komik bazen de radikal çıkışlar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damgasını vuran ünlü oyuncu son olarak anne ve babasıyla birlikte yaptığı paylaşımla öne çıktı.

Annesi ve babasına rol aldığı projeleri değerlendirmelerini isteyen Farah Zeynep Abdullah hangilerini sevdiklerini hangilerini de sevmedikleri sordu. Abdullah takipçilerinden gelen bu soruları da ailesine yöneltti. E tabii, itiraf gibi cevaplar geldi!

Ünlü oyuncunun babası, kızının en sevdiği projesinin Gülizar adlı dizi olduğunu söylerken annesi de Unutursam Fısılda filmi olduğunu belirtti. 

Bu sorudan sonra bir de en sevmediklerini sordu tabii Abdullah. Babası bu soruyla birlikte havlama sesi çıkararak Kurt Seyit ve Şura cevabını verdi. Soru karşısında bir süre cevap vermeyen annesi ise en son Bihter yanıtını verdi.

Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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