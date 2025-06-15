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Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever'in Küçücükken Rol Aldığı İkonik Diziyi Görmelisiniz!

Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever'in Küçücükken Rol Aldığı İkonik Diziyi Görmelisiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.06.2025 - 15:45

Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'la birlikte yıldızı parlayan oyunculardan biri de Alisa Sezen Sever oldu. Genç oyuncunun ufacık bir çocukken de birkaç yapımda rol aldığı bilenleriniz vardır. Bunlardan bir tanesi de ekranlara damgasını vuran ikonik dizilerden biriymiş! Hadi gelin Alisa Sezen Sever'in çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği o yapımı birlikte görelim...

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Show Tv ekranlarına damgasını vuran Bahar dizisi son dönemlerin en popüler yapımları arasında yer aldı.

Show Tv ekranlarına damgasını vuran Bahar dizisi son dönemlerin en popüler yapımları arasında yer aldı.

Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanan eğlenceli yapım hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizide yıldızlarını parlatan genç oyuncular da oldu. Bu isimlerin başında da Bahar'ın biricik kızı 'Umay'a hayat veren Alisa Sezen Sever geldi.

2006 doğumlu olan Alisa Sezen Sever çocukluğunda da birçok yapımda rol almıştı.

2006 doğumlu olan Alisa Sezen Sever çocukluğunda da birçok yapımda rol almıştı.

Diziler ve reklam çekimleri gibi birçok farklı projeyle ekranlarımıza gelen Sever, 'Güllerin Savaşı', 'Evli ve Öfkeli', 'Sahipli', 'Keşke Hiç Büyümeseydik', 'Tozkoparan İskender'le kamera karşısına geçmişti.

Peki siz Alisa Sezen Sever'in yayınlandığı döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde de oynadığını biliyor muydunuz?

Peki siz Alisa Sezen Sever'in yayınlandığı döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde de oynadığını biliyor muydunuz?

Dizide Yasemin Kay Allen'ın canlandırdığı 'Defne Sultan' karakterinin kardeşi olarak karşımıza çıkan Alisa Sezen Sever 'Anna'ya hayat vermişti.

Simasında hiçbir değişiklik olmadığı fark edilen Alisa Sezen Sever'in o dönem de çok güzel bir çocuk olduğu gözlerden kaçmadı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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