Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever'in Küçücükken Rol Aldığı İkonik Diziyi Görmelisiniz!
Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'la birlikte yıldızı parlayan oyunculardan biri de Alisa Sezen Sever oldu. Genç oyuncunun ufacık bir çocukken de birkaç yapımda rol aldığı bilenleriniz vardır. Bunlardan bir tanesi de ekranlara damgasını vuran ikonik dizilerden biriymiş! Hadi gelin Alisa Sezen Sever'in çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği o yapımı birlikte görelim...
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Show Tv ekranlarına damgasını vuran Bahar dizisi son dönemlerin en popüler yapımları arasında yer aldı.
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2006 doğumlu olan Alisa Sezen Sever çocukluğunda da birçok yapımda rol almıştı.
Peki siz Alisa Sezen Sever'in yayınlandığı döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde de oynadığını biliyor muydunuz?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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