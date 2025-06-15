Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever'in Küçücükken Rol Aldığı İkonik Diziyi Görmelisiniz!

Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'la birlikte yıldızı parlayan oyunculardan biri de Alisa Sezen Sever oldu. Genç oyuncunun ufacık bir çocukken de birkaç yapımda rol aldığı bilenleriniz vardır. Bunlardan bir tanesi de ekranlara damgasını vuran ikonik dizilerden biriymiş! Hadi gelin Alisa Sezen Sever'in çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği o yapımı birlikte görelim...