Bu Kez Hangisi? NOW Ekranlarının Yeni Dizisinin Popüler Bir Kore Dizisinden Uyarlanacağı Ortaya Çıktı!

NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkması planlanan popüler Güney Kore yapımlarından “Lies Of Lies” (Lie After Lie) adlı dizinin uyarlaması için hazırlıklara başlandı. Cast çalışmaları için de kollar sıvandı. Dizinin başrolünde ve kadrosunda kimlerin olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.