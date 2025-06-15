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Bu Kez Hangisi? NOW Ekranlarının Yeni Dizisinin Popüler Bir Kore Dizisinden Uyarlanacağı Ortaya Çıktı!

Bu Kez Hangisi? NOW Ekranlarının Yeni Dizisinin Popüler Bir Kore Dizisinden Uyarlanacağı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.06.2025 - 10:05

Televizyon dünyasında sezon sonu dönemi geldi çattı! Kimileri yeni sezonda karşımıza çıkacak kimileriyse yayın hayatını noktaladı. Bu durumda ekranlara veda eden dizilerin yeri de hızla doldurulmaya başlandı. Bu süreçte bolca Güney Kore uyarlaması da ön plana çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW ekranlarında yayınlanması planlanan yeni bir yapım da popüler bir diziden uyarlanacak!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bazı diziler sezon arası verirken bazılarıysa final yaparak ekranlara veda etti. Bu süreçte yeni sezon için hazırlıklar da başladı.

Bazı diziler sezon arası verirken bazılarıysa final yaparak ekranlara veda etti. Bu süreçte yeni sezon için hazırlıklar da başladı.

Final yapan yapımların yerini doldurmak için harekete geçen yapım şirketleri yeni projeleri yavaş yavaş duyurmaya başladı. Farklı kanallarda yayınlanacak olan yeni diziler de şimdiden dikkat çekti. Bu süreçte Kore dizilerinden uyarlanacak yapımlar da gözlerden kaçmadı. 

Örneğin; ‘King The Land’ dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda ekranlardaki yerini aldı. Kanal D ise 'Afet Bambaşka Biri' adını verdiği yeni dizisini popüler bir Güney Kore dizisinden uyarlayacağını duyurmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'nın 3. sezon hazırlığını yapan Medyapım'ın bu kez uyarlama bir yapıma imza atacağı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'nın 3. sezon hazırlığını yapan Medyapım'ın bu kez uyarlama bir yapıma imza atacağı ortaya çıktı.

NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkması planlanan popüler Güney Kore yapımlarından “Lies Of Lies” (Lie After Lie) adlı dizinin uyarlaması için hazırlıklara başlandı. Cast çalışmaları için de kollar sıvandı. Dizinin başrolünde ve kadrosunda kimlerin olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

2020 yapımı “Lies Of Lies” (Lie After Lie) dizisinin konusunu da böyle bırakalım...

2020 yapımı “Lies Of Lies” (Lie After Lie) dizisinin konusunu da böyle bırakalım...

Ji EunSoo, bir şirketin varisiyle evlenmiş ancak eşi trajik bir şekilde cinayete kurban gitmiştir. Kendisi, bu cinayetin tek suçlusu olarak gösterilmiş ve hamile olduğu halde hapse atılmıştır. Ji EunSoo, cezaevinde doğum yapar ve çocuğu devlet tarafından başka bir aileye evlatlık olarak verilir. Hapisten çıktıktan sonra Ji EunSoo, çocuğuna yeniden kavuşabilmek için bir strateji geliştirir. Kızını evlat edinen gazeteci Kang Ji Min'e yakınlaşır ve ona aşık olduğunu söyleyerek bir yalanın içine çeker. Bu, çocuğunun üvey annesi olabilmek için kurduğu bir oyundur.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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