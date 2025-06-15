Bu Kez Hangisi? NOW Ekranlarının Yeni Dizisinin Popüler Bir Kore Dizisinden Uyarlanacağı Ortaya Çıktı!

Ji EunSoo, bir şirketin varisiyle evlenmiş ancak eşi trajik bir şekilde cinayete kurban gitmiştir. Kendisi, bu cinayetin tek suçlusu olarak gösterilmiş ve hamile olduğu halde hapse atılmıştır. Ji EunSoo, cezaevinde doğum yapar ve çocuğu devlet tarafından başka bir aileye evlatlık olarak verilir. Hapisten çıktıktan sonra Ji EunSoo, çocuğuna yeniden kavuşabilmek için bir strateji geliştirir. Kızını evlat edinen gazeteci Kang Ji Min'e yakınlaşır ve ona aşık olduğunu söyleyerek bir yalanın içine çeker. Bu, çocuğunun üvey annesi olabilmek için kurduğu bir oyundur.