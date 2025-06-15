Bu Kez Hangisi? NOW Ekranlarının Yeni Dizisinin Popüler Bir Kore Dizisinden Uyarlanacağı Ortaya Çıktı!
Televizyon dünyasında sezon sonu dönemi geldi çattı! Kimileri yeni sezonda karşımıza çıkacak kimileriyse yayın hayatını noktaladı. Bu durumda ekranlara veda eden dizilerin yeri de hızla doldurulmaya başlandı. Bu süreçte bolca Güney Kore uyarlaması da ön plana çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW ekranlarında yayınlanması planlanan yeni bir yapım da popüler bir diziden uyarlanacak!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bazı diziler sezon arası verirken bazılarıysa final yaparak ekranlara veda etti. Bu süreçte yeni sezon için hazırlıklar da başladı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'nın 3. sezon hazırlığını yapan Medyapım'ın bu kez uyarlama bir yapıma imza atacağı ortaya çıktı.
2020 yapımı “Lies Of Lies” (Lie After Lie) dizisinin konusunu da böyle bırakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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