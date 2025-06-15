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Gönül Dağı'nın Sezon Finalinde Ayrılan Başrol Oyuncusundan Duygusal Veda Mesajı

Gönül Dağı'nın Sezon Finalinde Ayrılan Başrol Oyuncusundan Duygusal Veda Mesajı

Gönül Dağı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.06.2025 - 09:03

TRT 1 ekranlarının en popüler yapımlarından olan Gönül Dağı her daim gözleri üzerinde tutuyor. Her yeni bölümüyle adından söz ettiren sıcak hikayeli dizi bir süredir kadrosundan gelen flaş ayrılıkla gündemde yer alıyor. Gönül Dağı'nın 5 sezondur başrolünde yer alan ünlü oyuncunun yapımdan ayrılığı ses getirdi. Son bölümle birlikte yapımda son kez görülen başrol oyuncusundan duygusal bir veda paylaşımı geldi!

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Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi elde etti.

Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi elde etti.

Rakiplerini reytinglerde sollamayı başaran dram ve komedi türündeki yapım 17 Ekim 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğl'nun başrolünde yer aldığı dizide Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya Oral, Erdal Cindoruk gibi oyuncular da bulunuyor.

5. sezondur ekranlarımıza konuk olan dizinin ilk bölümünden bu yana sevilen karakterlerinden biri de 'Ramazan' olmuştu.

5. sezondur ekranlarımıza konuk olan dizinin ilk bölümünden bu yana sevilen karakterlerinden biri de 'Ramazan' olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Gönül Dağı izleyicisini üzen bir haber gelmiş ve 'Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu'nun yapımdan ayrılacağı duyurulmuştu. Süvarioğlu, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle birlikte sevilen yapımdan resmen ayrıldı.

Seyircinin "Ramazan neden ayrıldı?" diyerek eleştirdiği veda sahnesini de böyle bırakalım...

Ramazan'ın Gedelli’ye veda etmesinin hemen ardından, Cihat Süvarioğlu da başta rol arkadaşlarına ve tüm sevenlerine veda etti.

Ramazan'ın Gedelli’ye veda etmesinin hemen ardından, Cihat Süvarioğlu da başta rol arkadaşlarına ve tüm sevenlerine veda etti.

'Merhabalar herkese.

Bugün ‘’Gönül Dağı’’ dizisindeki son bölümümdü. Beş yıl emek verdiğim, hayatıma çok şeyler katan diziden ayrılma mesajı atmak çok güç ve kolay bir şey değil. Bunu son hafta sahnelerimi çekerken hep beraber bütün ekip arkadaşlarımla deneyimledik. Çok iyi oyuncularla, senaristlerle, yönetmenlerle ve kamera arkası ekip ile çalıştım. Çok mutluyum bunun için. Kolay denk gelmez. Herkese samimiyeti için bir kez daha burdan da teşekkür etmek isterim. Seyirciye de ayrı teşekkür ederim. Evimize misafir oldunuz cümlesinin karşılığını bu kadar organik bir şekilde hissetmemiştim. Öz evladınız, kardeşiniz, abiniz gibi sahip çıktınız.

Konuşacak çok şey var tabi ama böyle şeyler için zamanın geçmesi gerekiyor galiba. Bir gün belki muhabbet ederiz:)

Son olarak buraya ‘’Ne bakıyon dayı’’ repliğimi bırakayım da bir daha fotoğraflarımın altına yazmayın:)

Ne bakıyon dayı? Hiç mi diziden ayrılan adam görmedin. Bak hala bakıyor.

Neşet Ertaşın en sevdiğim türküsü ‘’Yolcu’’ ile veda etmek isterim.✌️'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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