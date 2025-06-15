Gönül Dağı'nın Sezon Finalinde Ayrılan Başrol Oyuncusundan Duygusal Veda Mesajı
TRT 1 ekranlarının en popüler yapımlarından olan Gönül Dağı her daim gözleri üzerinde tutuyor. Her yeni bölümüyle adından söz ettiren sıcak hikayeli dizi bir süredir kadrosundan gelen flaş ayrılıkla gündemde yer alıyor. Gönül Dağı'nın 5 sezondur başrolünde yer alan ünlü oyuncunun yapımdan ayrılığı ses getirdi. Son bölümle birlikte yapımda son kez görülen başrol oyuncusundan duygusal bir veda paylaşımı geldi!
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Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi elde etti.
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5. sezondur ekranlarımıza konuk olan dizinin ilk bölümünden bu yana sevilen karakterlerinden biri de 'Ramazan' olmuştu.
Seyircinin "Ramazan neden ayrıldı?" diyerek eleştirdiği veda sahnesini de böyle bırakalım...
Ramazan'ın Gedelli’ye veda etmesinin hemen ardından, Cihat Süvarioğlu da başta rol arkadaşlarına ve tüm sevenlerine veda etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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