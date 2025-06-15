Gönül Dağı'nın Sezon Finalinde Ayrılan Başrol Oyuncusundan Duygusal Veda Mesajı

'Merhabalar herkese.

Bugün ‘’Gönül Dağı’’ dizisindeki son bölümümdü. Beş yıl emek verdiğim, hayatıma çok şeyler katan diziden ayrılma mesajı atmak çok güç ve kolay bir şey değil. Bunu son hafta sahnelerimi çekerken hep beraber bütün ekip arkadaşlarımla deneyimledik. Çok iyi oyuncularla, senaristlerle, yönetmenlerle ve kamera arkası ekip ile çalıştım. Çok mutluyum bunun için. Kolay denk gelmez. Herkese samimiyeti için bir kez daha burdan da teşekkür etmek isterim. Seyirciye de ayrı teşekkür ederim. Evimize misafir oldunuz cümlesinin karşılığını bu kadar organik bir şekilde hissetmemiştim. Öz evladınız, kardeşiniz, abiniz gibi sahip çıktınız.

Konuşacak çok şey var tabi ama böyle şeyler için zamanın geçmesi gerekiyor galiba. Bir gün belki muhabbet ederiz:)

Son olarak buraya ‘’Ne bakıyon dayı’’ repliğimi bırakayım da bir daha fotoğraflarımın altına yazmayın:)

Ne bakıyon dayı? Hiç mi diziden ayrılan adam görmedin. Bak hala bakıyor.

Neşet Ertaşın en sevdiğim türküsü ‘’Yolcu’’ ile veda etmek isterim.✌️'