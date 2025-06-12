Teşkilat Dizisinin 147. Bölümündeki Patlama Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi birçok sahnesiyle adından söz ettiriyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin son bölümündeki büyük patlama sahnesi izleyicinin dikkatini çekti. Teşkilat'ın resmi sosyal medya hesabından patlama sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
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TRT 1'in popüler dizilerinden biri olan Teşkilat sıkça gündemde yer alıyor biliyorsunuz.
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Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın son bölümü de seyircisini ekranlara kilitledi.
İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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