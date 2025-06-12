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Teşkilat Dizisinin 147. Bölümündeki Patlama Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Teşkilat Dizisinin 147. Bölümündeki Patlama Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

TRT Teşkilat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.06.2025 - 19:36

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi birçok sahnesiyle adından söz ettiriyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin son bölümündeki büyük patlama sahnesi izleyicinin dikkatini çekti. Teşkilat'ın resmi sosyal medya hesabından patlama sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

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TRT 1'in popüler dizilerinden biri olan Teşkilat sıkça gündemde yer alıyor biliyorsunuz.

TRT 1'in popüler dizilerinden biri olan Teşkilat sıkça gündemde yer alıyor biliyorsunuz.

Dizide 'Neslihan' karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden kadrodan çıkarılması sonrası Teşkilat daha da dikkat çeker oldu. Hem oyuncu değişikliği hem de 'Albay Nazım' karakterinin kim olduğunun belli olmasıyla birlikte dizinin adını daha çok duyduk.

Albay Nazım'ın diziye dahil olduğu anlardaki senaryo ise epey tepki çekti:

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın son bölümü de seyircisini ekranlara kilitledi.

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın son bölümü de seyircisini ekranlara kilitledi.

Albay Nazım'ın vurulduğu 147. bölümde büyük bir patlama gerçekleşti. Tolga Sarıştaş'ın canlandırdığı 'Altay / Kurt Bey' karakterinin ne yapsa da engelleyemediği patlama sahnesi izleyicileri bir hayli etkiledi. 

5. sezonuyla yayın hayatına devam eden Teşkilat'ın resmi sosyal medya hesaplarından da patlama sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 

İşte o anlar:

İşte o anlar:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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