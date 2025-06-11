Çocuktan Al Haberi Programında Aynı Anda Yarışıp Evlenen Çift Hayallerdeki Aşkı Yaşamaya Başlamış!
Bir dönem büyük bir hayran kitlesi elde edip izleyicilerin kalplerini fetheden Çocuktan Al Haberi programını hatırlayanlarınız olacaktır. Birbirinden sevimli miniklerin yer aldığı program gönüllere taht kurmuştu. Evrim Akın'ın sunduğu dönemlerde aynı anda yarışan iki ismin programdan sonra evlendiği ortaya çıktı. Ülke ülke gezen ikilinin hayallerdeki gibi bir aşk yaşaması da gözleri kamaştırdı.
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1998 yılında yayın hayatına başlayan Çocuktan Al Haberi yarışmasını ekranların unutulmaz yapımları arasında yer almıştı.
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Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği dönemde yarışan iki yarışmacıyla ilgili içleri ısıtan bir detay ortaya çıktı.
Evlenmelerinden sonra tam 31 farklı ülke gezen çiftin sosyal medyadaki halleri de büyük beğeni topladı.
"Hayat şaşırtır hep bazen..."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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