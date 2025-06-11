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Çocuktan Al Haberi Programında Aynı Anda Yarışıp Evlenen Çift Hayallerdeki Aşkı Yaşamaya Başlamış!

Çocuktan Al Haberi Programında Aynı Anda Yarışıp Evlenen Çift Hayallerdeki Aşkı Yaşamaya Başlamış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.06.2025 - 16:07

Bir dönem büyük bir hayran kitlesi elde edip izleyicilerin kalplerini fetheden Çocuktan Al Haberi programını hatırlayanlarınız olacaktır. Birbirinden sevimli miniklerin yer aldığı program gönüllere taht kurmuştu. Evrim Akın'ın sunduğu dönemlerde aynı anda yarışan iki ismin programdan sonra evlendiği ortaya çıktı. Ülke ülke gezen ikilinin hayallerdeki gibi bir aşk yaşaması da gözleri kamaştırdı.

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1998 yılında yayın hayatına başlayan Çocuktan Al Haberi yarışmasını ekranların unutulmaz yapımları arasında yer almıştı.

1998 yılında yayın hayatına başlayan Çocuktan Al Haberi yarışmasını ekranların unutulmaz yapımları arasında yer almıştı.

İlk dönemler sunuculuğunu Berna Laçin, Bergüzar Korel ve Açelya Akkoyun'un üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ni yakın zamanda da Evrim Akın ve Doğa Rutkay sunmuştu.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi'nde birbirinden tatlı çocuklar izleyicilerin gözlerinden kalpler çıkarıyordu. 3 yarışmacı da birbirinden sevimli miniklere sorulan sorulara ne yanıt verdiklerini tahmin etmeye çalışıyorlardı.

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği dönemde yarışan iki yarışmacıyla ilgili içleri ısıtan bir detay ortaya çıktı.

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği dönemde yarışan iki yarışmacıyla ilgili içleri ısıtan bir detay ortaya çıktı.

Şeyda ve Uğur çifti Çocuktan Al Haberi yarışmasından 3 yıl sonra evlendi. 'EceselDünya' adlı hesaptan yapılan paylaşımla ortaya çıkan bu detayla birlikte ikilinin hayallerdeki gibi bir aşk yaşadığı görüldü.

Evlenmelerinden sonra tam 31 farklı ülke gezen çiftin sosyal medyadaki halleri de büyük beğeni topladı.

Evlenmelerinden sonra tam 31 farklı ülke gezen çiftin sosyal medyadaki halleri de büyük beğeni topladı.

"Hayat şaşırtır hep bazen..."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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