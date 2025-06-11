Esra Erol'da Bir Adam Ölen Eşini Mezara Koyarken Kendisiyle Konuştuğunu ve 'Evlen' Dediğini Söyledi!

İlk eşinin vefatından 15 gün sonra evlendiği Yasemin Hanım'ı kayınvalidesinin engellemesi yüzünden göremediğini belirten Yılmaz açıklamalarıyla bir hayli dikkat çekti. Kayınvalidesi Ayşe'nin de Yılmaz Karana'ya 448 tane çeyrek altın, 3 tane araba ve 1 ev verdiği ortaya çıktı. 'Bağırsak hastasıydı' dediği eşine organik gıda alırken Yasemin'le tanıştığını belirten Yılmaz 'İlk eşim hayattayken 5 yıl başkasıyla birlikteydim' ifadeleri de gözden kaçmadı.

Yasemin Hanım'ın babasını rüyasında gördüğünü anlatan Yılmaz Karana 'Babası elimden tutup beni Yasemin'e götürdü. 'Senin evleneceğin kişi bu' dedi. Kendisine 'Evliyim ve çocuğum var. Bu iş olmaz' dedim. Bu dedikten sonra bana bir saat ve bir yüzük verdi. 'Zamanı gelecek, sen bu yüzüğü takacaksın' dedi. Aynı gün Yasemin de aynı rüyayı görmüş' ifadelerini kullandı.