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Esra Erol'da Bir Adam Ölen Eşini Mezara Koyarken Kendisiyle Konuştuğunu ve 'Evlen' Dediğini Söyledi!

Esra Erol'da Bir Adam Ölen Eşini Mezara Koyarken Kendisiyle Konuştuğunu ve 'Evlen' Dediğini Söyledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.06.2025 - 15:06

Esra Erol’da programına katılan Yılmaz adlı bir adamın sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Eşinin kaybından 15 gün sonra evlenen adam 'Rahmetli eşimi gömerken benimle konuştu!' dedi. Mezardan kalkıp ölen eşinin kendisiyle konuştuğunu iddia eden Yılmaz sözleri duyanları hayrete düşürdü.

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Bir süredir eşi Yasemin Karana'ya ulamayan Yılmaz Karana Esra Erol'da programına katıldı.

Bir süredir eşi Yasemin Karana'ya ulamayan Yılmaz Karana Esra Erol'da programına katıldı.

İlk eşinin vefatından 15 gün sonra evlendiği Yasemin Hanım'ı kayınvalidesinin engellemesi yüzünden göremediğini belirten Yılmaz açıklamalarıyla bir hayli dikkat çekti. Kayınvalidesi Ayşe'nin de Yılmaz Karana'ya 448 tane çeyrek altın, 3 tane araba ve 1 ev verdiği ortaya çıktı. 'Bağırsak hastasıydı' dediği eşine organik gıda alırken Yasemin'le tanıştığını belirten Yılmaz 'İlk eşim hayattayken 5 yıl başkasıyla birlikteydim' ifadeleri de gözden kaçmadı. 

Yasemin Hanım'ın babasını rüyasında gördüğünü anlatan Yılmaz Karana 'Babası elimden tutup beni Yasemin'e götürdü. 'Senin evleneceğin kişi bu' dedi. Kendisine 'Evliyim ve çocuğum var. Bu iş olmaz' dedim. Bu dedikten sonra bana bir saat ve bir yüzük verdi. 'Zamanı gelecek, sen bu yüzüğü takacaksın' dedi. Aynı gün Yasemin de aynı rüyayı görmüş' ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bey bunların ardından bir de hayatını kaybeden eşini mezara koyarken kendisiyle konuştuğunu söyledi.

Yılmaz Bey bunların ardından bir de hayatını kaybeden eşini mezara koyarken kendisiyle konuştuğunu söyledi.

'Mezardan kalktı, yanıma geldi 'Neyle uğraşıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Seni defnediyorum' dedim. 'Benimle işin bitti. Beni bırak buradan çık. Hayatına bak. Gideceksin filancayla evleneceksin' dedi. Yasemin Hanım'ın adını veriyor.' diyen Yılmaz, ölen eşinin fiziken bedenin kefenli şekilde mezarda olduğunu söylerken ruhen yanında kendisiyle konuştuğunu söyledi.

O anların tamamını da buradan izlyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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