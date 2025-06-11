Esra Erol'da Bir Adam Ölen Eşini Mezara Koyarken Kendisiyle Konuştuğunu ve 'Evlen' Dediğini Söyledi!
Esra Erol’da programına katılan Yılmaz adlı bir adamın sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Eşinin kaybından 15 gün sonra evlenen adam 'Rahmetli eşimi gömerken benimle konuştu!' dedi. Mezardan kalkıp ölen eşinin kendisiyle konuştuğunu iddia eden Yılmaz sözleri duyanları hayrete düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir eşi Yasemin Karana'ya ulamayan Yılmaz Karana Esra Erol'da programına katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Bey bunların ardından bir de hayatını kaybeden eşini mezara koyarken kendisiyle konuştuğunu söyledi.
O anların tamamını da buradan izlyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın