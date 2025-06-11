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Serkan Çayoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinden Ayrılan 'Abisi' Selim Bayraktar'a Veda Etti!

Serkan Çayoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinden Ayrılan 'Abisi' Selim Bayraktar'a Veda Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.06.2025 - 12:12

TRT 1 ekranlarının popüler dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son dönemlerde oyuncu kadrosundaki hareketliliklerle gündeme geliyordu. Sevilen tarihi dizide ana karakterlerden biri olan Selim Bayraktar'ın veda izleyiciyi hayli üzdü. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın başrolü Serkan Çayoğlu da 'abisi'ne veda etmeyi ihmal etmedi.

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Salı akşamlarının iddialı yapımlarından bir tanesi olan Mehmed: Fetihler Sultanı geniş bir izleyici kitlesi elde etti.

Salı akşamlarının iddialı yapımlarından bir tanesi olan Mehmed: Fetihler Sultanı geniş bir izleyici kitlesi elde etti.

Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı tarihi dizide Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Barış Bağcı,Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut ve Serdar Gökhan gibi isimler de kadroyu güçlendirmişti.  

Son dönemlerde oyuncu kadrosundaki değişikliklerle sıkça dikkat çeken TRT 1 dizisinin 3. sezonda da ekranlarda olacağı netlik kazanmıştı.

10 Haziran Salı günü sezon finali yapan dizide 'Çandarlı’yı canlandıran Selim Bayraktar diziye vedasıysa epey ses getirmişti.

10 Haziran Salı günü sezon finali yapan dizide 'Çandarlı’yı canlandıran Selim Bayraktar diziye vedasıysa epey ses getirmişti.

Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Bayraktar'ın Mehmed: Fetihler Sultanı'nda ayrılığının nedeni ise karakterinin hikayesinin bitmesi olarak açıklanmıştı.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

Selim Bayraktar'ın sosyal medya hesabındaki vedasını da burada vermiştik:

Dizide Fatih Sultan Mehmed'e hayat veren Serkan Çayoğlu ise ilk günden bu yana birlikte rol aldığı Selim Bayraktar'a veda etti.

Dizide Fatih Sultan Mehmed'e hayat veren Serkan Çayoğlu ise ilk günden bu yana birlikte rol aldığı Selim Bayraktar'a veda etti.

Bayraktar'la bir pozunu paylaşan Çayoğlu bir de, 'Bazen bir fotoğraf çok şey anlatır... Hem abim hem arkadaşım oldun. İyi ki bu yolu seninle yürüdük. Daha niceleri önümüzde. Love you' notunu düştü.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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