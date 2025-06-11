Serkan Çayoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinden Ayrılan 'Abisi' Selim Bayraktar'a Veda Etti!
TRT 1 ekranlarının popüler dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son dönemlerde oyuncu kadrosundaki hareketliliklerle gündeme geliyordu. Sevilen tarihi dizide ana karakterlerden biri olan Selim Bayraktar'ın veda izleyiciyi hayli üzdü. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın başrolü Serkan Çayoğlu da 'abisi'ne veda etmeyi ihmal etmedi.
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Salı akşamlarının iddialı yapımlarından bir tanesi olan Mehmed: Fetihler Sultanı geniş bir izleyici kitlesi elde etti.
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10 Haziran Salı günü sezon finali yapan dizide 'Çandarlı’yı canlandıran Selim Bayraktar diziye vedasıysa epey ses getirmişti.
Dizide Fatih Sultan Mehmed'e hayat veren Serkan Çayoğlu ise ilk günden bu yana birlikte rol aldığı Selim Bayraktar'a veda etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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