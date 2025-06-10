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"Çift Kişilik Oda" Dizisi Oyuncularının Bölüm Başı Aldığı Ücretin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

"Çift Kişilik Oda" Dizisi Oyuncularının Bölüm Başı Aldığı Ücretin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 13:31

NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Çift Kişilik Oda' dizisi büyük bir kesim özlediği yaz dizisi hasretine ilaç gibi geldi. Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı uyarlama dizi kısa sürede dikkat çekti. Sosyal medyada sıkça trendler arasına giren Çift Kişilik Oda dizisi oyuncularının bölüm başına kazandığı ücretin ortaya çıktığı iddia edildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKHP17LsBoz/
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Popüler bir Güney Kore yapımı ‘King The Land’dan uyarlanan Çift Kişilik Oda kısa sürede ekranlara damga vuran dizilerden oldu.

Popüler bir Güney Kore yapımı ‘King The Land’dan uyarlanan Çift Kişilik Oda kısa sürede ekranlara damga vuran dizilerden oldu.

Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla ön plana çıkmayı başaran Çift Kişilik Oda, epeydir hasret kalınan eğlenceli yaz dizisi özlemini bir nebze olsun dindirdi. 

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizi NOW ekranlarında 22 Mayıs günü yayın hayatına başladı. İlk bölümüyle kimilerinin övgü yağdırdığı yeni dizi kimilerinden de 'klişe' denilerek eleştiri yedi.

Romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda dizisi sosyal medyanın da ilgi gören yeni dizilerinden bir tanesi haline geldi.

Romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda dizisi sosyal medyanın da ilgi gören yeni dizilerinden bir tanesi haline geldi.

Onur Büyüktopçu, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı yaz dizisine dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Çift Kişilik Oda dizisi oyuncularının bölüm başına kazandıkları maaşın ortaya çıktığı öne sürüldü.

Çift Kişilik Oda dizisi oyuncularının bölüm başına kazandıkları maaşın ortaya çıktığı öne sürüldü.

Bu iddiaya göre oyuncuların bölüm başı maaşları da şu şekilde sıralandı:

  • Eda Gürkaynak: 150 Bin TL

  • Eslem Akar: 150 Bin TL

  • Hivda Zizan Alp: 160 Bin TL

  • Ayşe Tunaboylu: 160 Bin TL

  • Gökay Müftüoğlu: 180 Bin TL

  • Gözde Türker: 200 Bin TL

  • Burç Kümbetlioğlu: 250 Bin TL

  • Serkan Tınmaz: 330 Bin TL

  • Onur Büyüktopçu: 350 Bin TL

  • Seren Şirince: 350 Bin TL

  • Gözde Seda: 380 Bin TL

  • Levent Ülgen: 400 Bin TL

  • Devrim Özkan: 600 Bin TL

  • Ulaş Tuna Astepe: 600 Bin TL

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Hafsa Nur Daner

ekibe gelince bütçe yok ekiple oyuncuların arası bu kadar uçurum olması inanılmaz

semiramis

ÖZET:Devrim Özkan: 600 Bin TL Ulaş Tuna Astepe: 600 Bin TL

Caner T.

Ayda 2 Milyon 400 Bin TL.... Ayda... 1 Ayda... 1 1 11111 Bir bi...