"Çift Kişilik Oda" Dizisi Oyuncularının Bölüm Başı Aldığı Ücretin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKHP17LsBoz/
NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Çift Kişilik Oda' dizisi büyük bir kesim özlediği yaz dizisi hasretine ilaç gibi geldi. Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı uyarlama dizi kısa sürede dikkat çekti. Sosyal medyada sıkça trendler arasına giren Çift Kişilik Oda dizisi oyuncularının bölüm başına kazandığı ücretin ortaya çıktığı iddia edildi.
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Popüler bir Güney Kore yapımı ‘King The Land’dan uyarlanan Çift Kişilik Oda kısa sürede ekranlara damga vuran dizilerden oldu.
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Romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda dizisi sosyal medyanın da ilgi gören yeni dizilerinden bir tanesi haline geldi.
Çift Kişilik Oda dizisi oyuncularının bölüm başına kazandıkları maaşın ortaya çıktığı öne sürüldü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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ekibe gelince bütçe yok ekiple oyuncuların arası bu kadar uçurum olması inanılmaz
ÖZET:Devrim Özkan: 600 Bin TL Ulaş Tuna Astepe: 600 Bin TL
Ayda 2 Milyon 400 Bin TL.... Ayda... 1 Ayda... 1 1 11111 Bir bi...