Bir İstanbul Bileti Daha Verildi: Survivor'da 2. Finalist Belli Oldu!
Survivor All Star 2025’te final heyecanı günden güne artıyor. Aylardır devam eden zorlu ada mücadelelerinde sona geliniyor. İstanbul’da yapılacak olan büyük finale gidecek ilk isim Batuhan olmuştu.
9 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yine nefesler tutuldu. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı parkurda hangi iddialı yarışmacı finale adını yazdırdığı netleşti.
Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu?
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All Star ve Gönüller'in kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2025'te büyük finale sadece sayılı günler kaldı!
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Final biletini cebine koyan Batuhan hariç diğer dört yarışmacı birbirleriyle mücadele etti. Zorlu parkurda son ikiye kalanlar da Volkan ve Adem oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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