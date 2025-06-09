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Bir İstanbul Bileti Daha Verildi: Survivor'da 2. Finalist Belli Oldu!

Bir İstanbul Bileti Daha Verildi: Survivor'da 2. Finalist Belli Oldu!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 00:18

Survivor All Star 2025’te final heyecanı günden güne artıyor. Aylardır devam eden zorlu ada mücadelelerinde sona geliniyor. İstanbul’da yapılacak olan büyük finale gidecek ilk isim Batuhan olmuştu. 

9 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yine nefesler tutuldu. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı parkurda hangi iddialı yarışmacı finale adını yazdırdığı netleşti. 

Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu?

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All Star ve Gönüller'in kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2025'te büyük finale sadece sayılı günler kaldı!

All Star ve Gönüller'in kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2025'te büyük finale sadece sayılı günler kaldı!

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından anbean takip edilen Survivor'da son 5'e kalan isimler Batuhan, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan zorlu oyunda İstanbul finali için ilk finalist belirlenmiş ve Batuhan Karacakaya rakibini yenerek İstanbul biletini alan ilk isim olmayı başarmıştı.

Final biletini cebine koyan Batuhan hariç diğer dört yarışmacı birbirleriyle mücadele etti. Zorlu parkurda son ikiye kalanlar da Volkan ve Adem oldu.

Final biletini cebine koyan Batuhan hariç diğer dört yarışmacı birbirleriyle mücadele etti. Zorlu parkurda son ikiye kalanlar da Volkan ve Adem oldu.

Güçlü rakibi Volkan'ı 4-1 mağlup eden Adem Kılıçcı, Survivor'ın ikinci finalisti oldu. Böylelikle İstanbul biletini alan ikinci isim de netlik kazandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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