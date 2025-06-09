Sansürlenmedi: Zahide Yetiş’in Programında Bir Konuğun Canlı Yayında Küfür Ettiği Anlar Ortaya Çıktı!
Star Tv'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' gündüz kuşağının takip edilen programları arasında yer alıyor. Hafta için her gün yayınlanan programda zaman zaman dikkat çeken anlar yaşanıyor. Canlı yayınlanan yapımdan yine dikkat çeken bir kesit ortaya çıktı. Konuklardan birinin eşine ağır küfür ettiği anlar sansürlenmedi ve izleyiciler tarafından duyuldu.
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Gündüz kuşağında yayınlanan reality programları hafta içi her gün canlı olarak yayınlanıyor.
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Bazense beklenmedik anlar yaşanabiliyor! Zahide Yetiş'in sunduğu Yeniden Başlasak'ta tam da böyle bir olay oldu.
İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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