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Sansürlenmedi: Zahide Yetiş’in Programında Bir Konuğun Canlı Yayında Küfür Ettiği Anlar Ortaya Çıktı!

Sansürlenmedi: Zahide Yetiş’in Programında Bir Konuğun Canlı Yayında Küfür Ettiği Anlar Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.06.2025 - 19:15

Star Tv'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' gündüz kuşağının takip edilen programları arasında yer alıyor. Hafta için her gün yayınlanan programda zaman zaman dikkat çeken anlar yaşanıyor. Canlı yayınlanan yapımdan yine dikkat çeken bir kesit ortaya çıktı. Konuklardan birinin eşine ağır küfür ettiği anlar sansürlenmedi ve izleyiciler tarafından duyuldu.

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Gündüz kuşağında yayınlanan reality programları hafta içi her gün canlı olarak yayınlanıyor.

Gündüz kuşağında yayınlanan reality programları hafta içi her gün canlı olarak yayınlanıyor.

İzleyicileri iyi bilir ki, canlı yayınlanan programlarda birçok olay yaşanabiliyor. Tansiyonların yükseldiği anlarda bazen taraflar arası kavga çıkıyor bazen de küfürler havada uçuşuyor. 

Bu küfürlü anların televizyon izleyicilerine yansımaması için epey gayret gösteren yapım ekibiyse RTÜK radarına takılmamak için zaman zaman zorlu sınavlardan geçiyor.

Bazense beklenmedik anlar yaşanabiliyor! Zahide Yetiş'in sunduğu Yeniden Başlasak'ta tam da böyle bir olay oldu.

Bazense beklenmedik anlar yaşanabiliyor! Zahide Yetiş'in sunduğu Yeniden Başlasak'ta tam da böyle bir olay oldu.

Star Tv ekranlarında hafta içi her gün 13:00'te yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programının bir bölümünde Ali adlı bir konuk eşi Gülnaz'la yüzleşti. 'Karım 7 tane koca yaktı' diyen Ali yayınlanan bir kesit sonrası epey öfkelendi. Eşine sinirlenen Ali 'Or**spu k**pe' diyerek ağır küfürler etti. Yayın ekibiyse konuğun ağır küfürlerini sansürlemeyi unuttu. Zahide Yetiş 'Ali böyle şeyler söyleme' dese de ekran başındaki izleyiciler Ali'nin neler dediğini net şekilde duydu.

İşte o anlar:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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