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Fuhuş Soruşturması Açıldığı Söylenen Sunucu Didem Delen Kendilerine İftira Atan Kişinin Adını Verdi!

Fuhuş Soruşturması Açıldığı Söylenen Sunucu Didem Delen Kendilerine İftira Atan Kişinin Adını Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.06.2025 - 16:08

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen'e fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haberlerin odağındaki Didem Delen, Seda Akgül'ün canlı yayınına bağlanarak kendilerine iftira atıldığını söyledi. Şoke eden açıklamalarda bulunan Delen iftira atan kişinin adını da verdi!

Gündem yaratan konuyla ilgili ilk iddiayı burada vermiştik:

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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından olan Pınar Eliçe ve Didem Delen gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından olan Pınar Eliçe ve Didem Delen gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.

İki kadın sunucunun, uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçları işlediklerine dair iddiaların bulunduğu şikayet dilekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Cumhuriyet'in haberine göre, savcılığın Eliçe ve Delen'in kanaldaki görevine son verildiği öne sürüldü.

Tüm iddiaların sosyal medyada damga vurması sonrası iki sunucudan da ayrı ayrı paylaşımlar gelmişti:

Gündemdeki haberlerin "iftira ve kişilik haklarına aykırı" olduğunu belirten Delen'den açıklama geldi.

Gündemdeki haberlerin "iftira ve kişilik haklarına aykırı" olduğunu belirten Delen'den açıklama geldi.

'...Şubat ayında bu konuda iftira atan ve iftirayı organize eden kişi ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk ve adli süreç devam etmektedir. Adaletin er ya da geç gerçekleri ortaya çıkaracağına ve cumhuriyet savcılarımızın en kısa sürede gerçeği ortaya koyacağına adımız gibi eminiz. Beyaz TV'de programın sezon finaline girmesi, kanal yönetiminin yapımcı kişinin işine son vermesinden dolayı olmuştur. Yapımcı kişinin kanal tarafından işine son verilmiştir...'

Bu açıklamadan kısa süre sonra Seda Akgül'ün canlı yayınına konuk olan Delen, kendilerine iftira atan kişinin adını verdi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Seda Akgül'ün canlı yayınına konuk olan Delen, kendilerine iftira atan kişinin adını verdi.

Programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin kanaldan kovulduğu için gündeme damga vuran haberleri yaptırdığını ileri süren Didem Delen, bir dönem olay olan Hadise haberleriyle ilgili de bir açıklamada bulundu. 

'Benim psikolojim hiç iyi değil' diyen Delen, Söylemezsem Olmaz'da ünlü şarkıcı Hadise hakkında yapılan haberlerin de programda sahte şekilde düzenlendiğini iddia etti.

Önce 'Tv Gündemi' tarafından paylaşılan kesiti bir görelim...

Didem Delen, Seda Akgül'e yaptığı açıklamaların yer aldığı yanını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Didem Delen, Seda Akgül'e yaptığı açıklamaların yer aldığı yanını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Delen o anlara da 'Kim ne karşılığı, kime kasıtlı, mesnetsiz, ahlaksız, şerefsizce bu yalan haberleri yaptı? Tüm gerçekleri açıkladım! İzleyin' notunu düştü.

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Yayın boyunca konuşulanları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Boyle Diom

kadının tipi bile gayet o... gibi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Countess Rain

Naabmışım Sedaanım, e.kortluk mu yapmışım... ( Eski K.O'cular anlar sadece) :DD

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