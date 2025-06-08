Fuhuş Soruşturması Açıldığı Söylenen Sunucu Didem Delen Kendilerine İftira Atan Kişinin Adını Verdi!
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen'e fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haberlerin odağındaki Didem Delen, Seda Akgül'ün canlı yayınına bağlanarak kendilerine iftira atıldığını söyledi. Şoke eden açıklamalarda bulunan Delen iftira atan kişinin adını da verdi!
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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından olan Pınar Eliçe ve Didem Delen gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.
Gündemdeki haberlerin "iftira ve kişilik haklarına aykırı" olduğunu belirten Delen'den açıklama geldi.
Bu açıklamadan kısa süre sonra Seda Akgül'ün canlı yayınına konuk olan Delen, kendilerine iftira atan kişinin adını verdi.
Önce 'Tv Gündemi' tarafından paylaşılan kesiti bir görelim...
Didem Delen, Seda Akgül'e yaptığı açıklamaların yer aldığı yanını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yayın boyunca konuşulanları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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kadının tipi bile gayet o... gibi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Naabmışım Sedaanım, e.kortluk mu yapmışım... ( Eski K.O'cular anlar sadece) :DD
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