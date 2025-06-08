Fuhuş Soruşturması Açıldığı Söylenen Sunucu Didem Delen Kendilerine İftira Atan Kişinin Adını Verdi!

Programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin kanaldan kovulduğu için gündeme damga vuran haberleri yaptırdığını ileri süren Didem Delen, bir dönem olay olan Hadise haberleriyle ilgili de bir açıklamada bulundu.

'Benim psikolojim hiç iyi değil' diyen Delen, Söylemezsem Olmaz'da ünlü şarkıcı Hadise hakkında yapılan haberlerin de programda sahte şekilde düzenlendiğini iddia etti.