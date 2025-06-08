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Son Hali Ortaya Çıktı: Papağana İşkence Eden Eski MasterChef Yarışmacısı Murat Özdemir Tahliye Oldu!

Son Hali Ortaya Çıktı: Papağana İşkence Eden Eski MasterChef Yarışmacısı Murat Özdemir Tahliye Oldu!

Masterchef Murat MasterChef Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.06.2025 - 09:23

MasterChef Türkiye'nin tarihinin en olaylı yarışmacısı olarak akıllara kazınan Murat Özdemir uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti. Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı. 

Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu. 'Allah Tayyip'ten razı olsun' diyen Özdemir'in tavırları yine tepki toplarken, annesinin haliyse görenleri endişelendirdi!

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MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir adlı şahıs uçarı tavırlarıyla bir hayli dikkat çekmişti.

MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir adlı şahıs uçarı tavırlarıyla bir hayli dikkat çekmişti.

İlk olarak katıldığı Yemekteyiz'den diskalifiye edilen Özdemir, program sırasında sergilediği abartılı ve dengesiz hareketleri nedeniyle bu yarışmadan da diskalifiye olmuştu.

Yayın anında ilgiyi üzerine çekmek için tuhaf davranışlarının dozajını giderek arttıran Murat Özdemir, programdan sonra ölçüyü kaçırdığını da itiraf etmişti. 

Programdan kovulmasından sonra popülaritesini sosyal medyada devam ettirme kararı ala Özdemir neler yapmıştı neler... Küfürler etmiş, anlamsız hareketler yapmış, kendini kesmiş, tarz değiştirmiş ve çevresine yönelik garip davranışlarıyla öfkelendirmişti!

Acun Ilıcalı'ysa 'Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil.' demişti.

Tüm bunlarla kalmayan olaylı isim daha çok ilgi çekmek için ne yapacağını şaşırmış ve papağanına işkence ettiği görüntüleri yayınlanmıştı.

Tüm bunlarla kalmayan olaylı isim daha çok ilgi çekmek için ne yapacağını şaşırmış ve papağanına işkence ettiği görüntüleri yayınlanmıştı.

Instagram hesabından paylaştığı görüntülerle kan donduran Murat, kuşa eziyet ederek 'Acun Baba' dedirttirmeye çalışmıştı. Ortalığı ayağa kaldıran görüntüler sonra emniyet güçleri harekete geçmiş ve gözaltına alınmıştı.  

Yaşanan olaylar sonrası 21 gün tedavi görmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen MasterChef Murat yaptığı hareketlerden dolayı herkesten özür dilemiş ve sonrasında değişen tarzıyla dikkat çekmişti.

Kameralar önünde polislere rüşvet teklif ettiği için de gözaltına alınan Murat Özdemir sabıka kaydını günden güne büyütmüştü.

Kameralar önünde polislere rüşvet teklif ettiği için de gözaltına alınan Murat Özdemir sabıka kaydını günden güne büyütmüştü.

Uyuşturucu kullanımı, mala zarar verme ve aile içi şiddet gibi suçlarla gündem yaratan Murat, İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar verdiği için yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Ve kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı! Kurban Bayramı'ndan önce yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen yaklaşık 27 bin mahkumun arasında bu Murat Özdemir de yer aldı. 

Tahliye olmasının ardından sosyal medyaya koşup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Murat, 'Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin' ifadelerini kullandı.

İşte gündem yaratan o paylaşım:

Bu paylaşıma sessiz kalamayan kullanıcılar tepki gösterirken, Murat'ın zorla kendini öptürdüğü düşünülen annesinin tavırlarını da görmezden gelmedi:

Bu paylaşıma sessiz kalamayan kullanıcılar tepki gösterirken, Murat'ın zorla kendini öptürdüğü düşünülen annesinin tavırlarını da görmezden gelmedi:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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