Son Hali Ortaya Çıktı: Papağana İşkence Eden Eski MasterChef Yarışmacısı Murat Özdemir Tahliye Oldu!

İlk olarak katıldığı Yemekteyiz'den diskalifiye edilen Özdemir, program sırasında sergilediği abartılı ve dengesiz hareketleri nedeniyle bu yarışmadan da diskalifiye olmuştu.

Yayın anında ilgiyi üzerine çekmek için tuhaf davranışlarının dozajını giderek arttıran Murat Özdemir, programdan sonra ölçüyü kaçırdığını da itiraf etmişti.

Programdan kovulmasından sonra popülaritesini sosyal medyada devam ettirme kararı ala Özdemir neler yapmıştı neler... Küfürler etmiş, anlamsız hareketler yapmış, kendini kesmiş, tarz değiştirmiş ve çevresine yönelik garip davranışlarıyla öfkelendirmişti!

Acun Ilıcalı'ysa 'Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil.' demişti.