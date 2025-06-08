Son Hali Ortaya Çıktı: Papağana İşkence Eden Eski MasterChef Yarışmacısı Murat Özdemir Tahliye Oldu!
MasterChef Türkiye'nin tarihinin en olaylı yarışmacısı olarak akıllara kazınan Murat Özdemir uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti. Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.
Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu. 'Allah Tayyip'ten razı olsun' diyen Özdemir'in tavırları yine tepki toplarken, annesinin haliyse görenleri endişelendirdi!
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MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir adlı şahıs uçarı tavırlarıyla bir hayli dikkat çekmişti.
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Tüm bunlarla kalmayan olaylı isim daha çok ilgi çekmek için ne yapacağını şaşırmış ve papağanına işkence ettiği görüntüleri yayınlanmıştı.
Kameralar önünde polislere rüşvet teklif ettiği için de gözaltına alınan Murat Özdemir sabıka kaydını günden güne büyütmüştü.
İşte gündem yaratan o paylaşım:
Bu paylaşıma sessiz kalamayan kullanıcılar tepki gösterirken, Murat'ın zorla kendini öptürdüğü düşünülen annesinin tavırlarını da görmezden gelmedi:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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