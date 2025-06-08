İddia: Osman Gökçek’in Sahibi Olduğu Beyaz TV’deki Sunuculara Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması
Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki iki sunucuya fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre P.E. ve D.D. isimli sunucuların işine son verildiği iddia edildi. Soruşturma, iki isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verilerek başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki sunuculara uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki sunucunun işine son verildiği ileri sürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın