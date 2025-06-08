İddia: Osman Gökçek’in Sahibi Olduğu Beyaz TV’deki Sunuculara Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması

Sözcü'de yer alan iddialara göre P.E. ve D.D. isimli iki sunucu hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki ismin uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verildi. Dilekçede iki ismin bir iş insanıyla para karşılığında yemek yediğine dair haberlere yer verildi. İki sunucunun ise haberi yapan kişiden şikayetçi olduğu da belirtildi.