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İddia: Osman Gökçek’in Sahibi Olduğu Beyaz TV’deki Sunuculara Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması

İddia: Osman Gökçek’in Sahibi Olduğu Beyaz TV’deki Sunuculara Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 11:54

Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki iki sunucuya fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre P.E. ve D.D. isimli sunucuların işine son verildiği iddia edildi. Soruşturma, iki isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verilerek başlatıldı. 

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Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki sunuculara uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddia edildi.

Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki sunuculara uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan iddialara göre P.E. ve D.D. isimli iki sunucu hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki ismin uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verildi. Dilekçede iki ismin bir iş insanıyla para karşılığında yemek yediğine dair haberlere yer verildi. İki sunucunun ise haberi yapan kişiden şikayetçi olduğu da belirtildi.

İki sunucunun işine son verildiği ileri sürüldü.

İki sunucunun işine son verildiği ileri sürüldü.

Savcılık Beyaz TV’ye soruşturma hakkında bilgi verdi. P.E. ve D.D. isimli sunucuların kanaldaki görevine son verildiği iddialar arasında.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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