104 Yıl Önce Sınırla Ayrılan Köy: Bir Yarısı Türkiye’de “Sarp” Diğer Yarısı Gürcistan’da “Sarpi”
Türkiye ile Gürcistan’daki sınır 1921 yılında çizildi. Sınırdan geçen köy ise ikiye bölündü. Türkiye’de köyün adı “Sarp” olarak geçerken Gürcistan’daki topraklarına ise “Sarpi” deniliyor. Köyde yaşayan aynı ailenin üyeleri iki farklı ülkede yaşamak zorunda kaldı. İki köy arası görüşme 1936 yılına kadar kısa süreli dolaşım izni veren belgeyle gerçekleşiyordu.
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Bu köy 104 yıl önce ayrıldı: Bir yarısı Türkiye'de diğer yarısı Gürcistan'da.
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Köyde yaşayanlar sınır ötesi akrabalığı anlattı.
"Sınırlar ayırsa bile gönüller bir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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