104 Yıl Önce Sınırla Ayrılan Köy: Bir Yarısı Türkiye’de “Sarp” Diğer Yarısı Gürcistan’da “Sarpi”

Türkiye’de Sarp Sınır Kapısı’na adını veren Sarp köyü 1921’de sınırın belirlenmesiyle ayrıldı. Köyün böylece bir kısmı Türkiye’de bir kısmı ise Gürcistan’da kaldı. Köyün Türkiye’de ismi Sarp olarak kalırken Gürcistan topraklarında kalan kısmı ise Sarpi olarak anılıyor. Köyün bölünmesi ise içinden geçen dereyle belli oldu. Aynı ailenin üyeleri iki farklı ülkede yaşamak zorunda kaldı.

Sarp köyü muhtarı Yalçın Çakır, 1936 yılına kadar komşu bölge sınırları içinde kısa süreli dolaşım veren özel belgeyle (pasavan geçiş) görüştüklerini belirtti. Birinci derece akrabalar bile 1988 yılına kadar özel izinle görüşmek zorunda kaldı. Ancak 1988 yılında Sarp Sınır Kapısı'nın açılmasıyla iletişim yeniden başladı.