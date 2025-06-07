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Eşinin Lisedeki Flörtü Tarafından Stalklanan Kadının Paylaşımı Takıntının Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Eşinin Lisedeki Flörtü Tarafından Stalklanan Kadının Paylaşımı Takıntının Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 00:36

Bir kişinin sosyal medya hesaplarını sık sık ve detaylı şekilde incelemek anlamına gelen 'stalk' takip etmeden, beğeni bırakmadan sessizce yapılan gözlem olarak açıklanabilir. Pek çok kişi stalk konusunda adeta usta. Ancak pek çok kişi için ise stalk adeta bir kabus. X'te '@turchenka' eşinin lisedeki eski flörtünün stalkına isyan eden bir paylaşım yaptı. '40 yaşına geldik yahu neyin takıntısı bu' ifadelerini kullanan kullanıcı yıllardır aynı durumu yaşadığını kaydetti.

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'Stalk' nedir? İlk önce bu sorunun yanıtını vermekle başlayalım...

'Stalk' nedir? İlk önce bu sorunun yanıtını vermekle başlayalım...

Sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı kelimelerden biri olan ‘stalk’ bir hesabı gizli şekilde takip etmek, araştırmak anlamına geliyor. Stalk yapmayan bir sosyal medya kullanıcısı olmadığına eminiz. Hatta bir kişinin profiline bakmak için açılan sahte hesapların sayısı da bir o kadar fazla. “Acaba ne yapıyor? Acaba kimlerle?” sorusu beyni o kadar kurcalar hale geliyor ki birçok kişi bu durumu adeta takıntı haline getiriyor. Şimdi okuyacağınız hikaye de bu takıntıya bir örnek olacak cinsten.

X'te '@turchenka' isimli kullanıcının yaptığı paylaşım "Takıntının bu kadarı" dedirtti.

X'te '@turchenka' isimli kullanıcının yaptığı paylaşım "Takıntının bu kadarı" dedirtti.
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Yaklaşık 40 yaşında olduğunu belirten kullanıcı eşinin lisedeki flörtü tarafından yıllarca stalklandığından dert yandı. Kullanıcının paylaşımı şöyle oldu:

'Yıllardır eşimin lisedeki flörtü her attığım her story'e bakıyor. Ekli değil, onun adını soyadını bildiğimi bilmiyor. Tanımam etmem. Engellemiyorum, çünkü ne zaman vazgeçecek diye merak ediyorum. Bugün yine bakmış. Gerçekten hiç bıkmıyor. 40 yaşına geldik yahu neyin takıntısı bu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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