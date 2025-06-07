Eşinin Lisedeki Flörtü Tarafından Stalklanan Kadının Paylaşımı Takıntının Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı kelimelerden biri olan ‘stalk’ bir hesabı gizli şekilde takip etmek, araştırmak anlamına geliyor. Stalk yapmayan bir sosyal medya kullanıcısı olmadığına eminiz. Hatta bir kişinin profiline bakmak için açılan sahte hesapların sayısı da bir o kadar fazla. “Acaba ne yapıyor? Acaba kimlerle?” sorusu beyni o kadar kurcalar hale geliyor ki birçok kişi bu durumu adeta takıntı haline getiriyor. Şimdi okuyacağınız hikaye de bu takıntıya bir örnek olacak cinsten.