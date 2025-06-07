Eşinin Lisedeki Flörtü Tarafından Stalklanan Kadının Paylaşımı Takıntının Boyutunu Gözler Önüne Serdi
Bir kişinin sosyal medya hesaplarını sık sık ve detaylı şekilde incelemek anlamına gelen 'stalk' takip etmeden, beğeni bırakmadan sessizce yapılan gözlem olarak açıklanabilir. Pek çok kişi stalk konusunda adeta usta. Ancak pek çok kişi için ise stalk adeta bir kabus. X'te '@turchenka' eşinin lisedeki eski flörtünün stalkına isyan eden bir paylaşım yaptı. '40 yaşına geldik yahu neyin takıntısı bu' ifadelerini kullanan kullanıcı yıllardır aynı durumu yaşadığını kaydetti.
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'Stalk' nedir? İlk önce bu sorunun yanıtını vermekle başlayalım...
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X'te '@turchenka' isimli kullanıcının yaptığı paylaşım "Takıntının bu kadarı" dedirtti.
Yapılan paylaşıma gelen yorumlardan bazılarını sizin için derledik👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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