Antik Mısır’ın Kayıp Rengi Mısır Mavisi 5 Bin Yıl Sonra Yeniden Keşfedildi

Araştırmacılar rengi bulmak için pigmenti modern mikroskopi ve daha önce hiç bu tür araştırmalarda kullanılmamış analiz teknikleriyle inceledi. Yaklaşık 1000 °C sıcaklıkta, antik dönemde kullanılan sıcaklıklar taklit edilerek fırına on iki farklı karışım yerleştirildi. Bu karışımlarda kristalize silisyum dioksit (kuvars), çeşitli bakır kaynakları (örneğin bakır oksit), doğal bakır karbonat mineralleri olan azurit veya malakit, kalsiyum kaynakları ve bazı tariflerde sodyum karbonat da yer aldı.

Mısır mavisinin bir diğer özelliği ise kızılötesi ışığı iki katına kadar geriye yayması olarak açıklandı. Bu özelliği sayesinde enerji verimliliği alanında kullanılabilir.