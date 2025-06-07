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Antik Mısır’ın Kayıp Rengi Mısır Mavisi 5 Bin Yıl Sonra Yeniden Keşfedildi

Antik Mısır’ın Kayıp Rengi Mısır Mavisi 5 Bin Yıl Sonra Yeniden Keşfedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 23:02

Antik Mısır’da duvar resimleri heykeller ve takılarda binlerce yıl kullanılan özel bir renk bulunuyordu. Bu renk ise günümüzde ‘Mısır mavisi’ olarak adlandırılıyor. Mavi ve yeşil pigmentlere sahip bu renk bilim insanları tarafında 5000 yıl sonra yeniden keşfedildi. Araştırma ekibi Mısır mavisini yeniden üretti. Uzmanlar Mısır mavisinin 12 tarifinin bulunduğunu açıkladı.

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Dünyanın bilinen en eski sentetik boyası.

Dünyanın bilinen en eski sentetik boyası.

M.Ö. 3100 yılına kadar uzanan Antik Mısır sanatçıları günümüzde 'Mısır mavisi' olarak adlandırılan yapay bir pigment kullanarak ahşap, taş ve papirüs benzeri bir malzeme olan kartonaj üzerine resim yapıyor, ayrıca bu pigmenti boncuklar ve muskalar gibi süs eşyalarında da kullanıyordu. Maviden griye hatta yeşile kadar değişen tonlara sahip bu pigment, dünyanın bilinen en eski sentetik boyası olarak biliniyor.

Washington Eyalet Üniversitesi, Smithsonian Enstitüsü ve Carnegie Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar 'Mısır mavisi'ni 5 bin yıl sonra yeniden üretti.

Rengin bulunması için en az 8 çalışma gerçekleştirildi.

Rengin bulunması için en az 8 çalışma gerçekleştirildi.

Araştırmacılar rengi bulmak için pigmenti modern mikroskopi ve daha önce hiç bu tür araştırmalarda kullanılmamış analiz teknikleriyle inceledi.  Yaklaşık 1000 °C sıcaklıkta, antik dönemde kullanılan sıcaklıklar taklit edilerek fırına on iki farklı karışım yerleştirildi. Bu karışımlarda kristalize silisyum dioksit (kuvars), çeşitli bakır kaynakları (örneğin bakır oksit), doğal bakır karbonat mineralleri olan azurit veya malakit, kalsiyum kaynakları ve bazı tariflerde sodyum karbonat da yer aldı.

Mısır mavisinin bir diğer özelliği ise kızılötesi ışığı iki katına kadar geriye yayması olarak açıklandı. Bu özelliği sayesinde enerji verimliliği alanında kullanılabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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