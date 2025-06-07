Antik Mısır’ın Kayıp Rengi Mısır Mavisi 5 Bin Yıl Sonra Yeniden Keşfedildi
Antik Mısır’da duvar resimleri heykeller ve takılarda binlerce yıl kullanılan özel bir renk bulunuyordu. Bu renk ise günümüzde ‘Mısır mavisi’ olarak adlandırılıyor. Mavi ve yeşil pigmentlere sahip bu renk bilim insanları tarafında 5000 yıl sonra yeniden keşfedildi. Araştırma ekibi Mısır mavisini yeniden üretti. Uzmanlar Mısır mavisinin 12 tarifinin bulunduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın bilinen en eski sentetik boyası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rengin bulunması için en az 8 çalışma gerçekleştirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın