Uzmanlara Göre Kedinize Asla Yapmamanız Gereken 13 Şey

Kediler ilgiye açık olabilir ama bu ilgi onların istediği zamanda ve şekilde olmalı. Uzman veteriner Wendy Hauser, kedilere zorla ilgi göstermenin onları strese sokabileceğini belirtiyor. Özellikle kucağa alma, sarılma gibi fiziksel temaslarda bulunurken kedinin isteğini dikkate almak gerekiyor. Aksi durumda kediniz size karşı soğuyabilir veya kaçınma davranışları geliştirebilir.

Bitkileri eve almadan önce mutlaka kontrol edin

Evde dekorasyon amacıyla çiçek veya bitki bulundurmak güzel olabilir ancak kediler için bu ölümcül sonuçlar doğurabilir. Özellikle lilyum gibi bazı çiçekler, sadece yapraklarına dokunmakla bile kedilerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Veteriner Ruth MacPete, bu tür zehirli bitkilerin evden tamamen uzak tutulması gerektiğini vurguluyor. Hatta sadece suyu bile kedinize zarar verebilir.