Uzmanlara Göre Kedinize Asla Yapmamanız Gereken 13 Şey
Kediler genellikle bağımsız gibi görünseler de aslında oldukça hassas canlılardır. Onların ihtiyaçlarını göz ardı ettiğimizde sağlıkları kadar davranışları da olumsuz etkilenebilir. Üstelik bazı alışkanlıklar, iyi niyetle yapılmış olsa bile ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden uzman görüşleriyle hazırlanmış güvenilir bilgilere kulak vermek çok önemli. Siz de kedinizle daha sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsanız bu önerilere mutlaka göz atmalısınız.
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Zorla sevmeyin, size gelmesini bekleyin
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İp, yün gibi eşyalarla oynamasına izin vermeyin
Kedinizi asla cezalandırmayın
Mama kabını sürekli dolu bırakmayın
Kemik vermek tehlikeli olabilir
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İnsan ve köpek ilaçlarını kesinlikle kullanmayın
Davranış değişikliklerini hafife almayın
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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