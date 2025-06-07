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Uzmanlara Göre Kedinize Asla Yapmamanız Gereken 13 Şey

Uzmanlara Göre Kedinize Asla Yapmamanız Gereken 13 Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 17:47

Kediler genellikle bağımsız gibi görünseler de aslında oldukça hassas canlılardır. Onların ihtiyaçlarını göz ardı ettiğimizde sağlıkları kadar davranışları da olumsuz etkilenebilir. Üstelik bazı alışkanlıklar, iyi niyetle yapılmış olsa bile ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden uzman görüşleriyle hazırlanmış güvenilir bilgilere kulak vermek çok önemli. Siz de kedinizle daha sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsanız bu önerilere mutlaka göz atmalısınız.

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Zorla sevmeyin, size gelmesini bekleyin

Zorla sevmeyin, size gelmesini bekleyin

Kediler ilgiye açık olabilir ama bu ilgi onların istediği zamanda ve şekilde olmalı. Uzman veteriner Wendy Hauser, kedilere zorla ilgi göstermenin onları strese sokabileceğini belirtiyor. Özellikle kucağa alma, sarılma gibi fiziksel temaslarda bulunurken kedinin isteğini dikkate almak gerekiyor. Aksi durumda kediniz size karşı soğuyabilir veya kaçınma davranışları geliştirebilir.

Bitkileri eve almadan önce mutlaka kontrol edin

Evde dekorasyon amacıyla çiçek veya bitki bulundurmak güzel olabilir ancak kediler için bu ölümcül sonuçlar doğurabilir. Özellikle lilyum gibi bazı çiçekler, sadece yapraklarına dokunmakla bile kedilerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Veteriner Ruth MacPete, bu tür zehirli bitkilerin evden tamamen uzak tutulması gerektiğini vurguluyor. Hatta sadece suyu bile kedinize zarar verebilir.

İp, yün gibi eşyalarla oynamasına izin vermeyin

İp, yün gibi eşyalarla oynamasına izin vermeyin

Kedi fotoğraflarında sıkça rastladığımız yünle oynayan sevimli yavruların arkasında ciddi bir tehlike yatıyor olabilir. Bu tür maddeleri yutan kedilerde bağırsak düğümlenmesi yaşanabiliyor ve cerrahi müdahale gerekebiliyor. Uzman Jaimee Alsing, sadece güvenli oyuncakların tercih edilmesini öneriyor.

Ellerinizle oynamasına izin vermeyin

Kedinize ellerinizle oyun oynamayı öğretirseniz bir süre sonra parmaklarınızı av olarak görebilir. Bu da hem sizin hem de kedinizin güvenliği açısından sorun yaratabilir. Hauser’e göre en doğru yaklaşım, oyuncak kullanarak yönlendirilen oyunlardır. Böylece hem av içgüdüsü desteklenmiş olur hem de istenmeyen saldırganlık önlenir.

Kedinizi asla cezalandırmayın

Kedinizi asla cezalandırmayın

Kediler yüksek sesli uyarılardan veya fiziksel cezalardan olumsuz etkilenir. Özellikle el çırpma, bağırma gibi davranışlar onları korkutabilir ve size karşı güvensizlik geliştirmelerine neden olabilir. İstenmeyen davranışları düzeltmek için onları alternatif çözümlere yönlendirmek çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Örneğin mobilyaları tırmalayan bir kediye tırmalama tahtası sunmak gibi.

Sadece kuru mama ile beslemeyin

Kedilerin su içme ihtiyacı düşüktür, bu nedenle sıvı ihtiyaçlarını çoğunlukla mamalardan karşılamaları beklenir. Alsing, sadece kuru mama ile beslenen kedilerin kronik susuzluk, diş çürüğü ve idrar yolu problemleri yaşama riskinin yüksek olduğunu belirtiyor. Günlük diyetlerine yaş mama eklemek bu sorunların büyük ölçüde önüne geçebilir.

Mama kabını sürekli dolu bırakmayın

Mama kabını sürekli dolu bırakmayın

Kedilere sınırsız mama sunmak pratik gibi görünse de obeziteye davetiye çıkarabilir. Veteriner Gary Richter, serbest beslemenin kedilerde kilo problemleri ve sağlık sorunlarına yol açtığını ifade ediyor. En sağlıklısı, öğünleri veterinerin önerdiği miktarlarda ve düzenli saatlerde vermek.

Süt vermeyin

Süt, pek çok kişinin kedilere vermeyi sevdiği bir yiyecek olsa da aslında çoğu kedi laktoz intoleransına sahiptir. Richter’e göre süt, kedilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Kediniz için özel olarak üretilmiş ödüller ya da su, çok daha güvenli bir tercih olacaktır.

Kemik vermek tehlikeli olabilir

Kemik vermek tehlikeli olabilir

Balık kılçığı veya tavuk kemiği gibi şeyler kedilerin hoşuna gidiyor gibi görünse de ciddi iç yaralanmalara neden olabilir. Veteriner MacPete, özellikle kümes hayvanlarının kemiklerinin kolayca parçalanıp boğaza veya bağırsaklara saplanabileceğini söylüyor. Bu yüzden kedilere sadece kemiksiz ve güvenli gıdalar verilmelidir.

Kedinizi keyfi olarak tıraş etmeyin

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız tıraşlı kediler sevimli görünse de bu işlem onların vücut ısı dengesini bozabilir. Richter, kedilerin tüylerinin onları yazın serin, kışın sıcak tutmak gibi doğal bir görevi olduğunu belirtiyor. Sadece tıbbi nedenlerle veteriner önerisiyle tıraş ettirilmelidir.

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İnsan ve köpek ilaçlarını kesinlikle kullanmayın

İnsan ve köpek ilaçlarını kesinlikle kullanmayın

Kedilere veteriner onayı olmadan ilaç vermek ciddi zehirlenmelere yol açabilir. MacPete, özellikle asetaminofen gibi insanlarda yaygın kullanılan bazı ilaçların kediler için ölümcül olabileceğini söylüyor. Bu yüzden hangi ilaç olursa olsun mutlaka veteriner onayı alınmalıdır.

24 saatten uzun süre yalnız bırakmayın

Kediler köpeklere kıyasla daha bağımsız gibi görünse de uzun süre yalnız kalmaları durumunda hem fiziksel hem de duygusal zarar görebilirler. Richter, en azından günde bir kez birinin kontrol etmesinin şart olduğunu ifade ediyor. Seyahate çıktığınızda bir arkadaşınızdan yardım almanız kedinizin iyiliği için önemli.

Davranış değişikliklerini hafife almayın

Davranış değişikliklerini hafife almayın

Kediler rahatsızlandıklarında bunu doğrudan ifade edemezler ama davranışları önemli sinyaller verir. Hauser, diş hastalıkları ve eklem ağrılarının sıkça gözden kaçtığını ve kedilerin içine kapanabileceğini ya da agresifleşebileceğini söylüyor. Bu tür değişiklikler fark edildiğinde vakit kaybetmeden veteriner desteği alınmalıdır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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