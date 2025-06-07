Sosyal Medyayı İkiye Bölen Soru: İstanbul Bayramda Boşaldı mı?
Hepimizin bildiği gibi her bayramda en önemli konu başlığı 'İstanbul boşaldı' başlıklarıdır. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'un rahat olduğu günler Covid-19 pandemisindeki sokağa çıkma yasaklarını saymazsak elbette bayram günleridir. Hele 4 günlük bayram 9 güne uzatılmışsa bir de mevsim yazsa tadından yenmez... İstanbul'da yaşayanlar bilir ki böyle günler de 1 saatlik yolunuz 25 dakikaya iner, iğne atılsa yere düşmeyecek caddelerde in cin top oynar.
Seneler öncesinde İstanbul'un bayramda bomboş olması yaşanan bir senaryoydu. Ancak ekonomik krizle birlikte akaryakıt fiyatlarının artması, otobüs ve uçak biletlerinin yüksek fiyatları vatandaşı eve bağlar oldu. Peki Kurban Bayramı'nda İstanbul boşaldı mı? Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü. Gelin hep birlikte İstanbul'un son durumuna ve yorumlara bakalım!
Önceki bayramlarda kalabalıktan beton yerin gözükmediği Eminönü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde "Gerçek kentin yarısı gitmiş" dedirtti.
Biliyorsunuz ki "İstanbul" denildiğinde akla trafik gelir...
DHA, bayramda İstanbul'da kalan vatandaşlara mikrofon uzattı 👇🏻
"İstanbul bayramda boşaldı mı?" sorusu sosyal medyayı ikiye böldü. Megakentin bomboş olduğunu söyleyen de vardı "Hayır kalabalık" diyen de...
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