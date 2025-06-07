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Sosyal Medyayı İkiye Bölen Soru: İstanbul Bayramda Boşaldı mı?

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Soru: İstanbul Bayramda Boşaldı mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 17:31

Hepimizin bildiği gibi her bayramda en önemli konu başlığı 'İstanbul boşaldı' başlıklarıdır. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'un rahat olduğu günler Covid-19 pandemisindeki sokağa çıkma yasaklarını saymazsak elbette bayram günleridir. Hele 4 günlük bayram 9 güne uzatılmışsa bir de mevsim yazsa tadından yenmez... İstanbul'da yaşayanlar bilir ki böyle günler de 1 saatlik yolunuz 25 dakikaya iner, iğne atılsa yere düşmeyecek caddelerde in cin top oynar.

Seneler öncesinde İstanbul'un bayramda bomboş olması yaşanan bir senaryoydu. Ancak ekonomik krizle birlikte akaryakıt fiyatlarının artması, otobüs ve uçak biletlerinin yüksek fiyatları vatandaşı eve bağlar oldu. Peki Kurban Bayramı'nda İstanbul boşaldı mı? Bu soru sosyal medyayı ikiye böldü. Gelin hep birlikte İstanbul'un son durumuna ve yorumlara bakalım!

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Önceki bayramlarda kalabalıktan beton yerin gözükmediği Eminönü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde "Gerçek kentin yarısı gitmiş" dedirtti.

Önceki bayramlarda kalabalıktan beton yerin gözükmediği Eminönü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde "Gerçek kentin yarısı gitmiş" dedirtti.

İstanbul'da kalan vatandaşlar bayram tatilinin keyfini kendi şehrinde turist olarak çıkarıyor. Tatili fırsat bilenler kentin turistik bölgelerinin yolunu tuttu. Bayram tatili bir de yaz sıcaklığıyla birleşince vapur, en çok kullanılan ulaşım aracı oldu. Kimisi Adalar'ın yolunu tuttu kimisi vapurla Boğaz havası aldı.

Biliyorsunuz ki "İstanbul" denildiğinde akla trafik gelir...

Biliyorsunuz ki "İstanbul" denildiğinde akla trafik gelir...

İstanbul-trafik, trafik-İstanbul... Ketçap-mayonez gibi kuru fasulye-pilav gibi ayrılmaz bir ikilidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Trafik yoğunluğu haritası'nda 7 Haziran Cumartesi saat 17.20 itibarıyla megakentin trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak ölçüldü.

DHA, bayramda İstanbul'da kalan vatandaşlara mikrofon uzattı 👇🏻

"İstanbul bayramda boşaldı mı?" sorusu sosyal medyayı ikiye böldü. Megakentin bomboş olduğunu söyleyen de vardı "Hayır kalabalık" diyen de...

"İstanbul bayramda boşaldı mı?" sorusu sosyal medyayı ikiye böldü. Megakentin bomboş olduğunu söyleyen de vardı "Hayır kalabalık" diyen de...
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Busra ER

Bayramda İstanbul trafiği azalır ama toplu taşımalar yoğunlaşır. Aracınız varsa İstanbulu aracla gezmenizi tavsiye ederim Şehirdışından gelenlerede, şehir iç... Devamını Gör