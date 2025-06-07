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Aralıklı Oruçtan Dünya Erkekler Günü'ne Vatandaşların Meclis'e İlettiği İlginç Dilek ve Şikayetler

Aralıklı Oruçtan Dünya Erkekler Günü'ne Vatandaşların Meclis'e İlettiği İlginç Dilek ve Şikayetler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 16:13

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceledi. AA'dan Gazi Nogay'ın aktardığı habere göre, 15 Mayıs 2023 ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında vatandaşlardan toplam 19 bin 531 başvuru geldi.

Başvurular arasında en çok çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ve çevre yönetimiyle ilgili konularda istekler vardı. Yapılan bazı 'ilginç' başvurular ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay

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KADES'in erkeklerin kullanımına da açılması talep edildi.

KADES'in erkeklerin kullanımına da açılması talep edildi.

AA'dan Gazi Nogay, TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvuruların detaylarını aktardı. Buna göre, gelen binlerce başvuru arasında dikkat çeken bazı konular vardı. En çok başvuru, 4 bin 192 dilekçeyle 'çalışma hayatı ve emeklilik' konusunda geldi. 3 bin 80 başvuruyla adalet hizmetleriyle ilgili konular da ikinci sırada yer aldı. Son olarak yaklaşık 2 bin dilekçe de çevre yönetimine ilişkin konularda iletildi.

Başvurular arasında hiç şüphesiz en dikkat çekici olanı 'KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması' başvurusu oldu. Ayrıca bir kişi, tütün ve tütün ürünleri kullanan kamu personelinin, kullanmayanlara göre daha uzun mesai yapmasını talep etti.

Yunusların denize bırakılması, Dünya Erkekler Günü ilan edilmesi, mangalın yasaklanması...

Yunusların denize bırakılması, Dünya Erkekler Günü ilan edilmesi, mangalın yasaklanması...

Komisyona gelen en dikkat çekici dilekçelerden bazıları ise şöyleydi:

  • Gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme veya icra yoluyla evlerinden tahliye edilmeleri

  • Aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılması

  • Yunus parklarının kapatılarak yunusların denize bırakılması

  • Trafik cezalarının araçların bedeli üzerinden belirlenmesi

  • 19 Kasım'ın 'Dünya Erkekler Günü' olarak kutlanması

  • Kadınların zorunlu askerlik hizmeti yerine geçecek zorunlu kamu hizmetinde bulunmaları

  • Suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılmaları

  • Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 5 yıl süreyle piknik yapılması ve mangal yakılmasının yasaklanması

  • Suç mağdurlarına intikam hakkı tanınması

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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