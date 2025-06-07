Aralıklı Oruçtan Dünya Erkekler Günü'ne Vatandaşların Meclis'e İlettiği İlginç Dilek ve Şikayetler
TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceledi. AA'dan Gazi Nogay'ın aktardığı habere göre, 15 Mayıs 2023 ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında vatandaşlardan toplam 19 bin 531 başvuru geldi.
Başvurular arasında en çok çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ve çevre yönetimiyle ilgili konularda istekler vardı. Yapılan bazı 'ilginç' başvurular ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: AA / Gazi Nogay
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KADES'in erkeklerin kullanımına da açılması talep edildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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