Aralıklı Oruçtan Dünya Erkekler Günü'ne Vatandaşların Meclis'e İlettiği İlginç Dilek ve Şikayetler

AA'dan Gazi Nogay, TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvuruların detaylarını aktardı. Buna göre, gelen binlerce başvuru arasında dikkat çeken bazı konular vardı. En çok başvuru, 4 bin 192 dilekçeyle 'çalışma hayatı ve emeklilik' konusunda geldi. 3 bin 80 başvuruyla adalet hizmetleriyle ilgili konular da ikinci sırada yer aldı. Son olarak yaklaşık 2 bin dilekçe de çevre yönetimine ilişkin konularda iletildi.

Başvurular arasında hiç şüphesiz en dikkat çekici olanı 'KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması' başvurusu oldu. Ayrıca bir kişi, tütün ve tütün ürünleri kullanan kamu personelinin, kullanmayanlara göre daha uzun mesai yapmasını talep etti.