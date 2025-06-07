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LGS'de En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Kolejlerin Bu Seneki Ücretleri Belli Oldu

LGS'de En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Kolejlerin Bu Seneki Ücretleri Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 11:13

Binlerce öğrenci için geri sayım başladı. LGS ile liselere geçiş yapacak öğrenciler, bundan sonraki hayatlarının hayalini kuruyor. Ülkemizde eğitim veren liseler de yeni öğrencileri için hazırlıklara başladı.

LGS'de en yüksek puanlarla öğrencilerini alan yabancı kolejlerin 2025-2026 eğitim öğretim dönemindeki ücretleri açıklandı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bu seneki en pahalı kolej Robert Koleji. 

Kaynak: Patronlar Dünyası

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En pahalı kolej belli oldu: Robert Koleji

En pahalı kolej belli oldu: Robert Koleji

Patronlar Dünyası, 2025-2026 döneminde kolejlerde uygulanacak olan fiyat tarifesini açıkladı. Bu sene de rekoru elinde tutan kolej değişmedi. Robert Koleji, hem en yüksek puanla alan hem de en yüksek ücrete sahip olan kolej oldu.

Robert Koleji'nin hazırlık sınıfı ücretinin 1.728.900 TL olduğu açıklandı. Öte yandan 7 gün yatakhane ve yemek ücreti de 631.300 TL. Yani toplam ücret 2.360.200 TL'ye çıkıyor. Neyse ki 10 taksit imkanınız var. Fakat bu kez de ücret 2.484.300 TL’ye çıkıyor. 

Robert Kolej’de bu yıl başlayacak öğrenci ile 12. sınıflar arasındaki ücret farkının da 1 milyon TL’ye ulaştığı aktarılıyor. Okulda hazırlık sınıfı için ücret 1.7 milyon TL, 12. sınıf öğrenciler için ise 743 bin TL.

Milyonlar havada uçuşuyor.

Milyonlar havada uçuşuyor.

Robert Koleji'ni yakından takip eden diğer kolejlerin ücretleri de belli oldu. Buna göre;

  • İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi 1.490.000 TL

  • Alman Lisesi 1.395.000 TL

  • Üsküdar Amerikan Lisesi 1.367.100 TL

  • Tarsus Amerikan Koleji 1.081.920 TL

  • İzmir Amerikan Koleji 1.139.250 TL

  • İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 1.116.250 TL

  • Saint-Michel Fransız Lisesi 1.045.000 TL

  • Sainte Pulchérie Fransız Lisesi 1.045.000 TL

  • İtalyan Lisesi 550.000 TL

Gelelim ana sınıfı ücretlerine!

Koç Okulu, geçtiğimiz günlerde ana sınıfı ücretinin 1.617.660 TL olduğunu açıklamıştı. Lise hazırlık sınıfının ise 1.625.400 TL olduğu, lisede 7 gün yatılı kalmanın ücretinin ise 654.598 TL olduğu ortaya çıktı. 

Hisar Okulları’nda okul öncesi eğitim 1. 419 bin 775,5 TL; ilkokul 1. sınıf ücreti 1 milyon 315 bin 842 TL. Enka Okulları’nda ise okul öncesi eğitim 1.022.923 TL, 1 sınıf eğitimi 955.420 TL.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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c.ysfalbs

İmam hatipleri savunup çocuklarını, torunlarını bu okullara gönderen akepeli vekillere sormak lazım niye böyle fiyatlar diye 😄

ilter

buna bu paraları verecek enayi zenginler dolu ülkede

yaren

Bu paraları verebilen zenginler bi zahmet yurtdışına göndersin çocuğunu

houseof

Zaten hepsi Fransız ve Amerikan okulları. Mezun olunca burda kalmaz okuyanların hiçbiri