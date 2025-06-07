LGS'de En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Kolejlerin Bu Seneki Ücretleri Belli Oldu
Binlerce öğrenci için geri sayım başladı. LGS ile liselere geçiş yapacak öğrenciler, bundan sonraki hayatlarının hayalini kuruyor. Ülkemizde eğitim veren liseler de yeni öğrencileri için hazırlıklara başladı.
LGS'de en yüksek puanlarla öğrencilerini alan yabancı kolejlerin 2025-2026 eğitim öğretim dönemindeki ücretleri açıklandı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bu seneki en pahalı kolej Robert Koleji.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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En pahalı kolej belli oldu: Robert Koleji
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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İmam hatipleri savunup çocuklarını, torunlarını bu okullara gönderen akepeli vekillere sormak lazım niye böyle fiyatlar diye 😄
buna bu paraları verecek enayi zenginler dolu ülkede
Bu paraları verebilen zenginler bi zahmet yurtdışına göndersin çocuğunu
Zaten hepsi Fransız ve Amerikan okulları. Mezun olunca burda kalmaz okuyanların hiçbiri