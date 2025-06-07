LGS'de En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Kolejlerin Bu Seneki Ücretleri Belli Oldu

Patronlar Dünyası, 2025-2026 döneminde kolejlerde uygulanacak olan fiyat tarifesini açıkladı. Bu sene de rekoru elinde tutan kolej değişmedi. Robert Koleji, hem en yüksek puanla alan hem de en yüksek ücrete sahip olan kolej oldu.

Robert Koleji'nin hazırlık sınıfı ücretinin 1.728.900 TL olduğu açıklandı. Öte yandan 7 gün yatakhane ve yemek ücreti de 631.300 TL. Yani toplam ücret 2.360.200 TL'ye çıkıyor. Neyse ki 10 taksit imkanınız var. Fakat bu kez de ücret 2.484.300 TL’ye çıkıyor.

Robert Kolej’de bu yıl başlayacak öğrenci ile 12. sınıflar arasındaki ücret farkının da 1 milyon TL’ye ulaştığı aktarılıyor. Okulda hazırlık sınıfı için ücret 1.7 milyon TL, 12. sınıf öğrenciler için ise 743 bin TL.