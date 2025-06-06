Tatilciler Müjde! Ücretsiz Plajlara İki Yeni Yer Daha Eklendi
Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen birçok kişi, plajlara akın etti. Sahillerin dolup taştığı bugünlerde ise müjde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Ersoy, ücretsiz halk plajlarına iki yeni yerin daha eklendiğini açıklandı. Manavgat ve Bodrum'daki iki plaj da artık ücretsiz hizmet verecek.
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Halk plajlarının sayısı yükseliyor.
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Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak da ücretsiz olacak.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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