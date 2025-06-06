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Tatilciler Müjde! Ücretsiz Plajlara İki Yeni Yer Daha Eklendi

Tatilciler Müjde! Ücretsiz Plajlara İki Yeni Yer Daha Eklendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 16:18

Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen birçok kişi, plajlara akın etti. Sahillerin dolup taştığı bugünlerde ise müjde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Ersoy, ücretsiz halk plajlarına iki yeni yerin daha eklendiğini açıklandı. Manavgat ve Bodrum'daki iki plaj da artık ücretsiz hizmet verecek.

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Halk plajlarının sayısı yükseliyor.

Halk plajlarının sayısı yükseliyor.

Ülkemiz, tam bir turizm cenneti. Yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Ege ve Akdeniz kıyılarımız, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Bu sene de Kurban Bayramı ile başlayan tatil sezonunda binlerce yerli turist plajlara akın etti. 

Tatil sezonunun açıldığı bugünlerde, büyük müjde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği halk plajlarının sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak da ücretsiz olacak.

Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak da ücretsiz olacak.

Bakan Ersoy'un açıklamasına göre, ücretsiz halk plajlarının arasına Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak da eklendi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19’a yükselecek.' dedi.

Ücretsiz hizmet veren halk plajları ise şu şekilde: Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu, Bostanlı Koyu

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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