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DEM Parti’den Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül’e Bayram Tebriği Telefonu

DEM Parti’den Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül’e Bayram Tebriği Telefonu

DEM Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 13:25 Son Güncelleme: 06.06.2025 - 13:47

DEM Parti’den yapılan açıklamada, eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşmak için aradığı isimler paylaşıldı.

Açıklamada, Tuncer Bakırhan'ın PKK tarafından Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e de bayram tebriği için telefon açtığı yer aldı.

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“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasıyla bu Kurban Bayramı’ndan bir ilk yaşandı.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasıyla bu Kurban Bayramı’ndan bir ilk yaşandı.

DEM Parti’den yapılan açıklamada,'Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi parti liderlerini, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.” ifadeleri yer aldı.

Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e de telefon edilmiş.

Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e de telefon edilmiş.

Hatimoğulları, Türkiye’deki siyasi parti liderlerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını aradı. Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

Bakırhan ise KDP lideri Mesut Barzani, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı. Bakırhan, Bafil Talabani, Neçirvan Barzani ve Kubat Talabani'yi de arayarak bayramlarını kutlayacak. Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan’ın ailesini ve Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.

Görüşmelerde bayramın barış, kardeşlik, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye’nin yaratılmasına vesile olması temennisi paylaşıldı. Özellikle yakınlarını kaybeden ailelerle yapılan görüşmede, bir daha benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisini iletilirken, aileler de aynı temenniyi paylaştı.'

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

1 Ocak 2002'de Trabzon Maçka'da dünyaya gelen Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 yılında PKK ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışma esnasında, PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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amedddli

herkes barıştan yana samimiyse güzel bir hareket olması gerekende bu. kan davası mantığı ile PKK ile pazarlık yapılmaz diyen vampirlere bakmamak lazım. barış... Devamını Gör

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