DEM Parti’den Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül’e Bayram Tebriği Telefonu

“Hatimoğulları, Türkiye’deki siyasi parti liderlerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını aradı. Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

Bakırhan ise KDP lideri Mesut Barzani, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bileşen partilerimizin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı. Bakırhan, Bafil Talabani, Neçirvan Barzani ve Kubat Talabani'yi de arayarak bayramlarını kutlayacak. Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan’ın ailesini ve Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.

Görüşmelerde bayramın barış, kardeşlik, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye’nin yaratılmasına vesile olması temennisi paylaşıldı. Özellikle yakınlarını kaybeden ailelerle yapılan görüşmede, bir daha benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisini iletilirken, aileler de aynı temenniyi paylaştı.'