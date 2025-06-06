DEM Parti’den Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül’e Bayram Tebriği Telefonu
DEM Parti’den yapılan açıklamada, eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşmak için aradığı isimler paylaşıldı.
Açıklamada, Tuncer Bakırhan'ın PKK tarafından Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e de bayram tebriği için telefon açtığı yer aldı.
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“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasıyla bu Kurban Bayramı’ndan bir ilk yaşandı.
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Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e de telefon edilmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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