Koreli Turistlerden Düğündeki İkramların Parasını Almışlar: "5 İstediler 3’e Helalleştik"
Türkiye’ye gezmeye gelen bir grup Güney Koreli turist bir sokak düğününe katıldı. Turistlere düğünde çay ve yemek ikramı yapıldı.
Ancak ikram olması gerekenler için turistlerden 5 bin lira istendiği, Koreli turistlerin de 3 bin lira ödeyerek düğünden çıktıkları öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Tatsız bir olay yaşandı”
İşte sosyal medyada gündem olan paylaşım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın