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Koreli Turistlerden Düğündeki İkramların Parasını Almışlar: "5 İstediler 3’e Helalleştik"

Koreli Turistlerden Düğündeki İkramların Parasını Almışlar: "5 İstediler 3’e Helalleştik"

Samsun
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 12:34

Türkiye’ye gezmeye gelen bir grup Güney Koreli turist bir sokak düğününe katıldı. Turistlere düğünde çay ve yemek ikramı yapıldı.

Ancak ikram olması gerekenler için turistlerden 5 bin lira istendiği, Koreli turistlerin de 3 bin lira ödeyerek düğünden çıktıkları öğrenildi.

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Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.

İddiaya göre Türkiye’de yaşayan ve “Koreli Ahmet Usta” hesabı ile paylaşımlarda bulunan bir kişi Güney Kore’den gelen misafirlerine Türkiye’yi gezdiriyordu.

Karavanla Karadeniz’i gezen grup, Samsun’un Alaçam ilçesinde bir düğüne davet edildi.

“Tatsız bir olay yaşandı”

“Tatsız bir olay yaşandı”

Koreli Ahmet Usta”, arkadaşlarıyla birlikte sokak düğününe katıldıklarını, ikram olarak çay ve yemek servisi yaptıklarını ancak düğünden ayrılırken kendisinden ikramlar için 5 bin lira istendiğini açıkladı. Koreli grup, 3 bin lira vererek düğün alanından ayrılabilmiş.

İşte sosyal medyada gündem olan paylaşım 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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