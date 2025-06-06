Koreli Turistlerden Düğündeki İkramların Parasını Almışlar: "5 İstediler 3’e Helalleştik"

Türkiye’ye gezmeye gelen bir grup Güney Koreli turist bir sokak düğününe katıldı. Turistlere düğünde çay ve yemek ikramı yapıldı.

Ancak ikram olması gerekenler için turistlerden 5 bin lira istendiği, Koreli turistlerin de 3 bin lira ödeyerek düğünden çıktıkları öğrenildi.