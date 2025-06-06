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Starbucks Şubesiydi: Bebek’teki Ünlü Bina 23 Milyon Dolara Satıldı

Starbucks Şubesiydi: Bebek’teki Ünlü Bina 23 Milyon Dolara Satıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 10:51

İstanbul’un en lüks semtlerinden Bebek’te Cevdet Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren binanın 23 milyon dolar (903,5 milyon TL) karşılığında Kahve Dünyası’nın da sahibi olan Altınmarka Grubu’na satıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü

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İstanbul’un en gözde Starbucks şubesinin bulunduğu bina satışı ile gündemde.

İstanbul’un en gözde Starbucks şubesinin bulunduğu bina satışı ile gündemde.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Boğazı manzarası ile bilinen Bebek’teki Starbucks şubesi olarak hizmet veren tarihi bina satıldı.

Birçok farklı yatırımı bulunan ve bünyesinde Kahve Dünyası markasını da barındıran Altınmarka Grubu binayı 23 milyon dolar (903,5 milyon TL) karşılığında satın aldı.

Karamanoğlu ailesi sattı.

Karamanoğlu ailesi sattı.

Söz konusu yalıyı elden çıkaran taraf ise Bebek bölgesinde köklü geçmişiyle bilinen Karamanoğlu Ailesi oldu. Ailenin en dikkat çeken mülklerinden biri olan Bebek Otel, halen The Stay Grubu tarafından işletiliyor. 

Yalıyı satan Selçuk Karamanoğlu'nun ise 1980'li yıllardan bu yana ABD'nin Maine eyaletinde ikamet ettiği ve yurt dışında da gayrimenkul yatırımları bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda yelken ve ralli tutkusuyla tanınan Karamanoğlu’nun bu satışla birlikte Bebek’teki varlığı azalmış oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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