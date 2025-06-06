Starbucks Şubesiydi: Bebek’teki Ünlü Bina 23 Milyon Dolara Satıldı

Söz konusu yalıyı elden çıkaran taraf ise Bebek bölgesinde köklü geçmişiyle bilinen Karamanoğlu Ailesi oldu. Ailenin en dikkat çeken mülklerinden biri olan Bebek Otel, halen The Stay Grubu tarafından işletiliyor.

Yalıyı satan Selçuk Karamanoğlu'nun ise 1980'li yıllardan bu yana ABD'nin Maine eyaletinde ikamet ettiği ve yurt dışında da gayrimenkul yatırımları bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda yelken ve ralli tutkusuyla tanınan Karamanoğlu’nun bu satışla birlikte Bebek’teki varlığı azalmış oldu.