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Elon Musk ve Donald Trump Kavgası: Musk İçin Sınır Dışı Edilsin Çağrısı

Elon Musk ve Donald Trump Kavgası: Musk İçin Sınır Dışı Edilsin Çağrısı

Elon Musk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.06.2025 - 08:34

ABD Başkanı Donald Trump ile dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın kavgası dün geceye damga vuran olay oldu. Trump’ın pedofili milyarder Epstein dosyalarında olduğunu iddia eden Musk, Trump ile Epstein parti görüntülerinin olduğu bir videoyu alıntılayarak paylaştı.

Öte yandan Donald Trump’ın eski başdanışmanlarından Steve Bannon, Elon Musk’ın ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini yönünde çağrıda bulundu.

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Donald Trump ile Elon Musk’ın arası elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısı nedeniyle açıldı.

Donald Trump ile Elon Musk’ın arası elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısı nedeniyle açıldı.

Trump, Musk’ı devletten aldığı teşviklerle tehdit etti, Musk ise Trump’ın en hassas yeri olan pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan dostluğunu hatırlattı.

Dün gece yaşanan tüm detaylar 👇

Elon Musk: Trump azledilmeli.

Elon Musk: Trump azledilmeli.

Elon Musk, sahibi olduğu X’te “Trump’ın azledilip yerine başkan yardımcısı JD Vance’ın gelmesi gerekiyor” yönündeki bir paylaşıma “Evet” yazarak cevap verdi.

👇

👇
twitter.com

'Başkan ve Elon. Kim kazanır? Paramı Elon'a yatırıyorum.

Trump azledilmeli ve yerine JD Vance getirilmeli'

Ayrıca Musk, Trump ile Epstein’in görüntüleri olduğu bir videoyu da alıntıladı 👇

Steve Bannon: Musk’ın şirketlerine el koyulsun ve ülkeden sınır dışı edilsin. 👇

Steve Bannon: Musk’ın şirketlerine el koyulsun ve ülkeden sınır dışı edilsin. 👇

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski başdanışmanlarından Steve Bannon’ın ise Musk’ın SpaceX şirketine hemen el koyulması gerektiğini ifade etti.

Bannon ayrıca Elon Musk’un ülkeden gönderilmesi çağrısında da bulundu.

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Musk’ın Bannon’a yanıtı ise “Tam bir gerizekalı” oldu. 👇

Musk’ın Bannon’a yanıtı ise “Tam bir gerizekalı” oldu. 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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