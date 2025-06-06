Elon Musk ve Donald Trump Kavgası: Musk İçin Sınır Dışı Edilsin Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ile dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın kavgası dün geceye damga vuran olay oldu. Trump’ın pedofili milyarder Epstein dosyalarında olduğunu iddia eden Musk, Trump ile Epstein parti görüntülerinin olduğu bir videoyu alıntılayarak paylaştı.

Öte yandan Donald Trump’ın eski başdanışmanlarından Steve Bannon, Elon Musk’ın ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini yönünde çağrıda bulundu.