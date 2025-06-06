Elon Musk ve Donald Trump Kavgası: Musk İçin Sınır Dışı Edilsin Çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump ile dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın kavgası dün geceye damga vuran olay oldu. Trump’ın pedofili milyarder Epstein dosyalarında olduğunu iddia eden Musk, Trump ile Epstein parti görüntülerinin olduğu bir videoyu alıntılayarak paylaştı.
Öte yandan Donald Trump’ın eski başdanışmanlarından Steve Bannon, Elon Musk’ın ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini yönünde çağrıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Donald Trump ile Elon Musk’ın arası elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısı nedeniyle açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk: Trump azledilmeli.
👇
Ayrıca Musk, Trump ile Epstein’in görüntüleri olduğu bir videoyu da alıntıladı 👇
Steve Bannon: Musk’ın şirketlerine el koyulsun ve ülkeden sınır dışı edilsin. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Musk’ın Bannon’a yanıtı ise “Tam bir gerizekalı” oldu. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın