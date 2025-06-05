Dostluk Bitti: Elon Musk ve Donald Trump Kavgasına Sosyal Medya Yorumları Gecikmedi!
Uzun bir süredir aralarından su sızmadığı bilinen Elon Musk ve Donald Trump ikilisi, geçtiğimiz saatlerde büyük bir gerilimle gündeme geldi. Musk'ın önce 'yeni parti kurma' isteği, ardından da Trump'ın Epstein dosyasında yer aldığını söylemesi hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemine oturdu. Twitter (X) kullanıcıları yorumlarını esirgemedi.
Gelin, bu gerilime kim neler demiş beraber bakalım...
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Elon Musk, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Jeffrey Epstein dosyalarının hala kamuoyuna açıklanmamasının gerçek nedeninin, bu dosyalarda Donald Trump'ın adının geçmesi olduğunu iddia etti.
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Şakayla karışık bu olayı değerlendirenler de vardı, gerçekten eleştiren de. Buyurun beraber bakalım...
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"Trump ve Elon kavgasını izliyorum"
"En başından beri Elon böyle olsaydı belki onu sevebilirdim"
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"Trump için işler daha da kötüleşiyor. Trump'ın bir seks ticareti çetesinin parçası olduğu doğruysa Elon neden bu örtbasın bir parçası olsun ki? Her ikisinin de açıklaması gereken çok şey var"
"Balayı bitti"
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"Epstein dosyalarında olduğunu biliyordun ama yine de onun başkan olmasına yardım mı ettin?"
"Şok mu olmalıydık?"
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"Dünyanın en büyük kurgu yazarları bile böyle bir olay örgüsünü kurgulayamazdı"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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