Donald Trump ile Elon Musk'ın Arası Açıldı: Musk Yeni Parti Sinyali Verdi
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında en öne çıkan isim Elon Musk olmuştu. Tesla, SpaceX ve X’in (Twitter) sahibi, dünyanın en zengin insanlarından Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirilmiş ancak kısa süre önce hükümetteki görevinden ayrılmıştı.
Trump bugün kameralar karşısında Musk için “Beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Trump’ın açıklamaları sonrasında Tesla hisseleri çakılırken, Elon Musk ise X’te yaptığı paylaşımda yeni parti sinyali verdi.
Musk ayrıca Donald Trump ile pedofili milyarder Epstein'in arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. Trump ise Elon Musk'ın şirketlerine devletten verilen teşvikleri sonlandırmakla tehdit etti.
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ABD Başkanı Trump ile dünyanın en zengin insanlarında Elon Musk’ın arası açıldı.
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Trump: Elon beni hayal kırıklığına uğrattı.
İkilinin arasının açılmasının sebebi Tesla mı?
Trump’ın açıklamaları sonrasında Tesla hisselerinde keskin bir düşüş yaşandı.👇
Elon Musk’tan yeni parti sinyali.
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Elon Musk, Trump’ı en hassas noktasından vurdu.
Trump’tan Elon Musk’a tehdit!
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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