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Donald Trump ile Elon Musk'ın Arası Açıldı: Musk Yeni Parti Sinyali Verdi

Donald Trump ile Elon Musk'ın Arası Açıldı: Musk Yeni Parti Sinyali Verdi

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 21:51 Son Güncelleme: 05.06.2025 - 22:42

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında en öne çıkan isim Elon Musk olmuştu. Tesla, SpaceX ve X’in (Twitter) sahibi, dünyanın en zengin insanlarından Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirilmiş ancak kısa süre önce hükümetteki görevinden ayrılmıştı.

Trump bugün kameralar karşısında Musk için “Beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Trump’ın açıklamaları sonrasında Tesla hisseleri çakılırken, Elon Musk ise X’te yaptığı paylaşımda yeni parti sinyali verdi.

Musk ayrıca Donald Trump ile pedofili milyarder Epstein'in arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. Trump ise Elon Musk'ın şirketlerine devletten verilen teşvikleri sonlandırmakla tehdit etti.

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ABD Başkanı Trump ile dünyanın en zengin insanlarında Elon Musk’ın arası açıldı.

ABD Başkanı Trump ile dünyanın en zengin insanlarında Elon Musk’ın arası açıldı.

Trump’ı seçim kampanyasında “çılgınca” destekleyen Musk, Trump hükümetinde de görev almıştı. Özel hükümet çalışanı olan Musk yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirilmiş ve kurumların bütçe harcamalarını denetleyen kişi olmuştu.

Musk’ın geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığı açıklandı.

Trump: Elon beni hayal kırıklığına uğrattı.

Trump: Elon beni hayal kırıklığına uğrattı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün kameralar karşısında Elon Musk’ı eleştirdi. Musk’un görevinden ayrıldıktan sonra değiştiğini söyleyen Trump, “Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum.' diye konuştu.

Trump, 'Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.' değerlendirmesini yaptı.

İkilinin arasının açılmasının sebebi Tesla mı?

İkilinin arasının açılmasının sebebi Tesla mı?

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti.

'Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu.' diyen Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı.

Trump’ın açıklamaları sonrasında Tesla hisselerinde keskin bir düşüş yaşandı.👇

Trump’ın açıklamaları sonrasında Tesla hisselerinde keskin bir düşüş yaşandı.👇

Elon Musk’tan yeni parti sinyali.

Elon Musk’tan yeni parti sinyali.

Trump’ın açıklamaları sonrasında X’teki hesabından paylaşımlarda bulunan Musk, yeni parti sinyali de verdi. Musk, “Amerika’da ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı gelmedi mi?” diyerek anket çalışması başlattı.

Musk’ın anketinde kısa sürede 400 binden fazla oy kullanıldı ve yüzde 83,5’lik oranla “Evet” seçeneceği tercih edildi.

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Elon Musk, Trump’ı en hassas noktasından vurdu.

Elon Musk, Trump’ı en hassas noktasından vurdu.

Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada Trump ile pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Musk, cezaevinde intihar eden Epstein’in dosyalarının halka açıklanmamasının nedeni olarak dosyalarda Donald Trump’ın da yer almasını gösterdi.

Jeffrey Epstein, çocuk istismarı ve fuhuş ağıyla sayısız ünlüyü Epstein adasında ağırlamış ve dünya tarihinin en büyük pedofili skandalından yargılanırken cezaevinde şüpheli bir şekilde intihar etmişti.

Trump’tan Elon Musk’a tehdit!

Trump’tan Elon Musk’a tehdit!

Donal Trump, Truth Social paylaşımı ile Elon Musk’ı adeta tehdit etti. Trump, “Elon zayıflıyordu ve kendisinden gitmesini istedim, yetkisini elinden aldım. Ki bunu yapacağımı biliyordu ve çıldırdı.” dedi.

Trump, Musk ile arasını açan tasarruf politikaları için ise, “Bütçemizde milyarlarca dolar tasarruf etmenin en kolay yolu hükümet ile Elon’ın arasında imzalanan teşvik sözleşmelerini iptal etmek olacaktır. Biden’ın bunu neden yapmadığına her zaman şaşırmıştım” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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