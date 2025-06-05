Donald Trump ile Elon Musk'ın Arası Açıldı: Musk Yeni Parti Sinyali Verdi

ABD Başkanı Donald Trump bugün kameralar karşısında Elon Musk’ı eleştirdi. Musk’un görevinden ayrıldıktan sonra değiştiğini söyleyen Trump, “Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum.' diye konuştu.

Trump, 'Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.' değerlendirmesini yaptı.