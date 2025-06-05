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Diyarbakır’da 13 Katlı Binada Yangın: 2’si Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’da 13 Katlı Binada Yangın: 2’si Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 20:48

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesinde yangın faciası yaşandı.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesinde yangın faciası yaşandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerle birlikte yükselen yoğun duman, merdiven boşluklarını kaplayınca bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale ederken, bir yandan da sepetli vinç yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Merdivenleri kullanamayan 1’i bebek olmak üzere toplam 38 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Yangından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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