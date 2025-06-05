Diyarbakır’da 13 Katlı Binada Yangın: 2’si Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerle birlikte yükselen yoğun duman, merdiven boşluklarını kaplayınca bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale ederken, bir yandan da sepetli vinç yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Merdivenleri kullanamayan 1’i bebek olmak üzere toplam 38 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.