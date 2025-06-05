Bayram Öncesi Yollarda Radar İsyanı: İçişleri Bakanlığı Tüm İllerdeki Radar Noktalarını Açıkladı

Bayram için yollara düşen vatandaşlar, otoyollarında aniden düşen hız limitleri ve hemen arkasındaki radar ile trafik cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Bakanlığın trafik kazalarını önlemek için bayram öncesi yürürlüğe aldım sistem hem destek görüyor hem de eleştiriliyordu.