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Bayram Öncesi Yollarda Radar İsyanı: İçişleri Bakanlığı Tüm İllerdeki Radar Noktalarını Açıkladı

Bayram Öncesi Yollarda Radar İsyanı: İçişleri Bakanlığı Tüm İllerdeki Radar Noktalarını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 16:55

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda düşen hız limitleri ve adım başı radar uygulamasına isyan ediyordu.

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı site ile Türkiye genelindeki radar noktalarını paylaştı. Sitede üzerinden iki il arasında hangi noktalarda radar olduğu görülebiliyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kazalarını önlemek için ciddi bir radar uygulamasını devreye aldıklarını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kazalarını önlemek için ciddi bir radar uygulamasını devreye aldıklarını açıklamıştı.

Bayram için yollara düşen vatandaşlar, otoyollarında aniden düşen hız limitleri ve hemen arkasındaki radar ile trafik cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Bakanlığın trafik kazalarını önlemek için bayram öncesi yürürlüğe aldım sistem hem destek görüyor hem de eleştiriliyordu.

Adım başı radara tepkiler 👇

Emniyet Genel Müdürlüğü artan tepkiler sonrasında sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin konumlarını resmi internet sitesinde yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü artan tepkiler sonrasında sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin konumlarını resmi internet sitesinde yayımladı.

Ancak gezici radar araçlarının konumları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Gezici radarlar, üzerinde fazla sayıda anten bulunan özel araçlarla yol kenarında denetim yapıyor.

Ayrıca, radar kontrolü yapılacak bölgelerde, sürücülere önceden 'Radar Hız Kontrolü' tabelası ile uyarı veriliyor.

Türkiye genelindeki sabit radar noktalarını görmek için tıklayın…

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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