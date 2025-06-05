Bayram Öncesi Yollarda Radar İsyanı: İçişleri Bakanlığı Tüm İllerdeki Radar Noktalarını Açıkladı
Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda düşen hız limitleri ve adım başı radar uygulamasına isyan ediyordu.
İçişleri Bakanlığı, yayınladığı site ile Türkiye genelindeki radar noktalarını paylaştı. Sitede üzerinden iki il arasında hangi noktalarda radar olduğu görülebiliyor.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kazalarını önlemek için ciddi bir radar uygulamasını devreye aldıklarını açıklamıştı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü artan tepkiler sonrasında sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin konumlarını resmi internet sitesinde yayımladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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