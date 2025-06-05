Kızını, Babasına 43 Dakika Geç Götürdüğü İçin Hapse Giren Anne Şimdi de Velayeti Kaybetti

Boşanma davası sürerken, mahkeme önce çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, 20 Aralık 2024'teki duruşmada, çocuğun mahkeme huzurunda dinlenmesine karar verirken, 6 Şubat 2025'te de geçici velayeti tekrar annesine verdi. Baba B.C.A.'nın ise ayda 2 kez kızını görebileceği yönünde hüküm kuruldu. Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce 13 Şubat'ta hazırlanan sosyal inceleme raporunda, çocuğun kendini net olarak ifade ettiği ve yaşadığı birtakım olaylar nedeniyle babasına gitmek istemediği belirtildi. Raporun sonuç kısmında, baba B.C.A.'nın kızı ile sosyal hizmet uzmanı ya da pedagog eşliğinde görüşmesinin çocuğun menfaatine olacağı belirtildi.