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Kızını, Babasına 43 Dakika Geç Götürdüğü İçin Hapse Giren Anne Şimdi de Velayeti Kaybetti

Kızını, Babasına 43 Dakika Geç Götürdüğü İçin Hapse Giren Anne Şimdi de Velayeti Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2025 - 15:48

Kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, boşanma aşamasındaki eşi ile görüşe 43 dakika geç götürdüğü için 3 günlük zorlama hapis cezası verilen Nazlı Zeynep A.'dan (48) şimdi de velayet alındı. Mahkeme, 4 yıl süren boşanma davasında çiftin boşanmasına karar vererek, çocuğun velayetinin baba B.C.A.'ya verilmesine hükmetti. 4 yıllık süreçte velayet 4. kez değişti. Kızını gözyaşları arasında teslim eden anne Nazlı Zeynep A., karara itiraz edeceğini söyledi.

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Fethiye’de yaşayan Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

Fethiye’de yaşayan Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

Boşanma davası sürerken, mahkeme önce çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, 20 Aralık 2024'teki duruşmada, çocuğun mahkeme huzurunda dinlenmesine karar verirken, 6 Şubat 2025'te de geçici velayeti tekrar annesine verdi. Baba B.C.A.'nın ise ayda 2 kez kızını görebileceği yönünde hüküm kuruldu. Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce 13 Şubat'ta hazırlanan sosyal inceleme raporunda, çocuğun kendini net olarak ifade ettiği ve yaşadığı birtakım olaylar nedeniyle babasına gitmek istemediği belirtildi. Raporun sonuç kısmında, baba B.C.A.'nın kızı ile sosyal hizmet uzmanı ya da pedagog eşliğinde görüşmesinin çocuğun menfaatine olacağı belirtildi.

Kızını, görüşmeye 43 dakika geç götürdüğü için 3 gün hapis yattı!

Kızını, görüşmeye 43 dakika geç götürdüğü için 3 gün hapis yattı!

Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını 43 dakika geç götürdüğü için 3 günlük 'zorlama hapis' cezasına çarptırıldı. Anne, kızını avukatına bırakıp cezaevine girerek, cezasını çekti. 30 Mayıs'ta Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, S.D.A.'nın mahkeme huzurunda dinlenmesi yönündeki karar kaldırıldı. Çiftin boşanmasına karar verildi ve çocuğun velayetinin de baba B.C.A.'ya verilmesine hükmedildi. 4 yıl süre boşanma davası sürecinde küçük kızın velayeti 4'üncü kez değişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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