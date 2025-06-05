Kızını, Babasına 43 Dakika Geç Götürdüğü İçin Hapse Giren Anne Şimdi de Velayeti Kaybetti
Kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, boşanma aşamasındaki eşi ile görüşe 43 dakika geç götürdüğü için 3 günlük zorlama hapis cezası verilen Nazlı Zeynep A.'dan (48) şimdi de velayet alındı. Mahkeme, 4 yıl süren boşanma davasında çiftin boşanmasına karar vererek, çocuğun velayetinin baba B.C.A.'ya verilmesine hükmetti. 4 yıllık süreçte velayet 4. kez değişti. Kızını gözyaşları arasında teslim eden anne Nazlı Zeynep A., karara itiraz edeceğini söyledi.
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Fethiye’de yaşayan Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.
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Kızını, görüşmeye 43 dakika geç götürdüğü için 3 gün hapis yattı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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