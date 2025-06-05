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Holding Patronu İş İnsanı Fatih Fil’e Silahlı Saldırı: Kafede Otururken Bacağından Vuruldu!

Holding Patronu İş İnsanı Fatih Fil’e Silahlı Saldırı: Kafede Otururken Bacağından Vuruldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2025 - 08:36

İzmir’in Çeşme ilçesinde, iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından vurulan Fil hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İş İnsanı Fatih Fil, kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

İş İnsanı Fatih Fil, kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Fil'e silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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