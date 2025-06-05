İstanbul’daki Taksilerde Yeni Dönem: Yoldan Yolcu Alma Dönemi Kapanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltabilmek adına taksilerde yeni bir dönem başlatıyor. Sözcü’de yer alan habere göre; Artık taksilerin yol üzerinde yolcu alma dönemi sona eriyor. 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’ yakında hizmete başlayacak, dijital taksi dönemi hayata geçecek.
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İstanbul’un bir süreden sonra ‘çekilmez’ hale gelen trafik yoğunluğunu azaltma hamlesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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