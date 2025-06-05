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İstanbul’daki Taksilerde Yeni Dönem: Yoldan Yolcu Alma Dönemi Kapanıyor

İstanbul’daki Taksilerde Yeni Dönem: Yoldan Yolcu Alma Dönemi Kapanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2025 - 08:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltabilmek adına taksilerde yeni bir dönem başlatıyor. Sözcü’de yer alan habere göre; Artık taksilerin yol üzerinde yolcu alma dönemi sona eriyor. 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’ yakında hizmete başlayacak, dijital taksi dönemi hayata geçecek.

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İstanbul’un bir süreden sonra ‘çekilmez’ hale gelen trafik yoğunluğunu azaltma hamlesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

İstanbul’un bir süreden sonra ‘çekilmez’ hale gelen trafik yoğunluğunu azaltma hamlesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirde yıllardır süren taksi ve trafik krizine yeni bir dijital çözüm getiriyor. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, yaptığı açıklamada 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’nin kısa süre içinde hizmete başlayacağını duyurdu.

Yeni sistem kapsamında bu taksiler yalnızca ‘onaylı dijital uygulamalar’ üzerinden çağrılabilecek. Yolda yolcu alımına izin verilmeyecek. Böylece hem trafik akışının bozulmasının önüne geçilecek hem de sistemli bir hizmet sunulacak.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in açıklamaları:

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in açıklamaları:

İstanbul’un uzun süredir yaşadığı taksi sorununu çözmek amacıyla somut adımlar atıyoruz. UKOME kararıyla 2.500 adet uygulama bazlı taksiyi sisteme dahil ediyoruz. Bu araçlar, yalnızca lisanslı dijital uygulamalarla çalışacak ve yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu rahatlayacak, aynı zamanda şoför ve yolcular için daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlanacak. Tüm yolculuklar kayıt altında olacak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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