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Yeni İnfaz Yasası Meclis'ten Geçmişti: Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı

Yeni İnfaz Yasası Meclis'ten Geçmişti: Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 16:26

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı.

Cezaevinden tahliye olan 23 yaşındaki Kaan Türkyılmaz, “Cumhurbaşkanımızdan bir af daha istiyoruz. Babam da 15 yıl aldı. Onun da çıkmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.

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'10. Yargı Paketi' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girince cezaevinden tahliyelerler de başladı.

'10. Yargı Paketi' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girince cezaevinden tahliyelerler de başladı.

Yakınlarını karşılamak için cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye olacakları bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. 

Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınları sevinç yaşadı.

“Bir af daha istiyoruz”

“Bir af daha istiyoruz”

Cezaevinden tahliye olan Kaan Türkyılmaz, mutlu olduğunu ifade ederek, 'Yüce Allah'ın adaletine sığındık, devletimiz de elimizden tuttu. Allah diğer mahkumlara da yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum' diye konuştu.

Cezaevinden çıkan mahkumun af çağrısı

49 aylık cezası olan mahkum da tahliye oldu.

49 aylık cezası olan mahkum da tahliye oldu.

Cezaevinde 19 ay kaldıktan sonra tahliye olan Ayhan Özen , 'Daha 49 ayım vardı, tahliye oldum. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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