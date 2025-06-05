Yeni İnfaz Yasası Meclis'ten Geçmişti: Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı.
Cezaevinden tahliye olan 23 yaşındaki Kaan Türkyılmaz, “Cumhurbaşkanımızdan bir af daha istiyoruz. Babam da 15 yıl aldı. Onun da çıkmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.
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'10. Yargı Paketi' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girince cezaevinden tahliyelerler de başladı.
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“Bir af daha istiyoruz”
Cezaevinden çıkan mahkumun af çağrısı
49 aylık cezası olan mahkum da tahliye oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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