Yeni İnfaz Yasası Meclis'ten Geçmişti: Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı

Cezaevinden tahliye olan Kaan Türkyılmaz, mutlu olduğunu ifade ederek, 'Yüce Allah'ın adaletine sığındık, devletimiz de elimizden tuttu. Allah diğer mahkumlara da yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum' diye konuştu.