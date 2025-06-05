Yeni Radar Uygulamasına Tepki Verenleri Görünce 5 Yıl Önceki İsyanını Hatırlatan Vatandaş

Radarlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını İşiçleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. Ancak yeni radar uygulaması vatandaşlar tarafından normal karşılanmadı ve tepkiler sosyal medyada paylaşılıyor. Bir vatandaş da TikTok hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere destek verdi. Ancak onun isyanı 5 yıl öncesindendi. Paylaşıma da, “Sizin şimdi isyan ettiğinize ben 5 yıl önce ettim” notunu düşmüştü.