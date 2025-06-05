Yeni Radar Uygulamasına Tepki Verenleri Görünce 5 Yıl Önceki İsyanını Hatırlatan Vatandaş
Radarlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını İşiçleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. Ancak yeni radar uygulaması vatandaşlar tarafından normal karşılanmadı ve tepkiler sosyal medyada paylaşılıyor. Bir vatandaş da TikTok hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere destek verdi. Ancak onun isyanı 5 yıl öncesindendi. Paylaşıma da, “Sizin şimdi isyan ettiğinize ben 5 yıl önce ettim” notunu düşmüştü.
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Karadeniz geneli için tepkilere sıklıkla rastlıyorduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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