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CHP’nin Kurultay İddianamesi Ağır Ceza Mahkemesi’ne Gönderildi

CHP’nin Kurultay İddianamesi Ağır Ceza Mahkemesi’ne Gönderildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2025 - 13:21 Son Güncelleme: 05.06.2025 - 13:35

CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

İddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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