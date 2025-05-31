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Donald Trump, Elon Musk'a Veda Etti: Elon Musk'ın Morarmış Gözü Dikkat Çekti

Donald Trump, Elon Musk'a Veda Etti: Elon Musk'ın Morarmış Gözü Dikkat Çekti

Elon Musk
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.05.2025 - 14:57

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın, Beyaz Saray'daki veda etkinliğine morarmış gözle katılması dikkatlerden kaçmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a veda etti.

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Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a veda etti.

Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a veda etti.

Musk'ı 'dünyanın yetiştirdiği en büyük iş liderlerinden ve yenilikçilerinden biri' olarak tanımlayan Trump, 'Çok büyük yeteneklerini ülkemizin hizmetine sunmak için öne çıktı ve bunu takdir ediyoruz. Elon'un yorulmadan çalıştığını, nesillerdir en kapsamlı ve sonuç odaklı hükümet reformu programına öncülük ettiğini söylemek istiyorum' dedi.

Trump, 'Elon aslında gerçekten ayrılmıyor. Gidip gelecek. Bence bu onun bebeği ve birçok şey yapacak. Elon'un Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok' diye belirtti.

'Bu DOGE'nin sonu değil, aslında başlangıcı' diyen Elon Musk, özel hükümet çalışanı olarak görev süresinin sona ermesi gerektiğini, bunun baştan beri sınırlı süreli bir görev olduğunu söyledi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki veda basın toplantısına sağ gözü morarmış şekilde katıldı.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki veda basın toplantısına sağ gözü morarmış şekilde katıldı.

Musk, konuyla ilgili soruya, “Sadece küçük X ile şakalaşıyorduk, ona 'Hadi, yüzüme yumruk at' dedim. O da attı. Meğer beş yaşında bir çocuğun yumruğu da etkili olabiliyormuş” dedi.

53 yaşındaki Musk, “O anda pek bir şey hissetmedim ama anlaşılan morarmış” dedi.

53 yaşındaki Musk, “O anda pek bir şey hissetmedim ama anlaşılan morarmış” dedi.

Trump da, Musk’ın gözündeki morluğu fark etmediğini söyledi ancak espriyle “Eğer X yaptıysa, onu tanıyorsanız şaşırmazsınız' diye konuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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