Donald Trump, Elon Musk'a Veda Etti: Elon Musk'ın Morarmış Gözü Dikkat Çekti

Musk'ı 'dünyanın yetiştirdiği en büyük iş liderlerinden ve yenilikçilerinden biri' olarak tanımlayan Trump, 'Çok büyük yeteneklerini ülkemizin hizmetine sunmak için öne çıktı ve bunu takdir ediyoruz. Elon'un yorulmadan çalıştığını, nesillerdir en kapsamlı ve sonuç odaklı hükümet reformu programına öncülük ettiğini söylemek istiyorum' dedi.

Trump, 'Elon aslında gerçekten ayrılmıyor. Gidip gelecek. Bence bu onun bebeği ve birçok şey yapacak. Elon'un Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok' diye belirtti.

'Bu DOGE'nin sonu değil, aslında başlangıcı' diyen Elon Musk, özel hükümet çalışanı olarak görev süresinin sona ermesi gerektiğini, bunun baştan beri sınırlı süreli bir görev olduğunu söyledi.