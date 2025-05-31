Donald Trump, Elon Musk'a Veda Etti: Elon Musk'ın Morarmış Gözü Dikkat Çekti
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın, Beyaz Saray'daki veda etkinliğine morarmış gözle katılması dikkatlerden kaçmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a veda etti.
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Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a veda etti.
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Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki veda basın toplantısına sağ gözü morarmış şekilde katıldı.
53 yaşındaki Musk, “O anda pek bir şey hissetmedim ama anlaşılan morarmış” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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