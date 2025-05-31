İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Belediye Başkanlarının da Aralarında Olduğu 47 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik beşinci dalga operasyonu yapıldı. Operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 kişi gözaltına alındı.
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İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha geldi.
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Gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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