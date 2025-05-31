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İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Belediye Başkanlarının da Aralarında Olduğu 47 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İBB'ye 5. Dalga Operasyonu: Belediye Başkanlarının da Aralarında Olduğu 47 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

CHP Operasyon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.05.2025 - 08:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik beşinci dalga operasyonu yapıldı. Operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 kişi gözaltına alındı.

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İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha geldi.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu öğrenildi.

Karar doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalarda üç kişinin cezaevinde, üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece, Seyhan, Ceyhan ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama yapıldı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

'4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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