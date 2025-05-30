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Günlerdir Cezaevindeydiler: İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Öğrenciler Hakkında Karar

Günlerdir Cezaevindeydiler: İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Öğrenciler Hakkında Karar

Ekrem İmamoğlu Öğrenci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 17:53

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda, Saraçhane'deki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan ve günlerdir Silivri'de tutulan 14 genç hakkında karar çıktı.

Mahkeme, 14 genç hakkında tahliye kararı verdi.

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Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 14’ü tutuklu 16 gencin davasının ilk duruşması bugün görüldü.

Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 14’ü tutuklu 16 gencin davasının ilk duruşması bugün görüldü.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamanın duruşması Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda görüldü.

14'ü tutuklu 16 gencin iddianamesi olaydan 45 gün sonra hazırlanmıştı. İddianamede, 16 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

14'ü tutuklu 16 gencin iddianamesi olaydan 45 gün sonra hazırlanmıştı. İddianamede, 16 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, günlerdir cezaevinde tutulan 14 genç hakkında tahliye kararı verdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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