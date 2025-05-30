Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Faizsiz Ekonomi' Çıkışı: "Faizsiz Bir Ekonomiye Özlemimiz Var"

Burada ekonomiye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız' dedi.

Konuşmasına İslami finansın kurucularından Şeyh Salih Abdullah Kamil’i anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faize dayalı bir ekonomik sistemi doğru bulmadığımı ifade ettim. Ancak muhalefet bu meselede de karşımıza dikildi. Kendilerine ezberletilen argümanların ötesine geçemediler. Tayyip Erdoğan olarak, faizsiz bir ekonomi özlemimi gür bir sesle dile getirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik düzenin değişmesi için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Enflasyon hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz' diye belirtti.