Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Faizsiz Ekonomi' Çıkışı: "Faizsiz Bir Ekonomiye Özlemimiz Var"
İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen '2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz ekonomiye olan özlemini bir kez daha dile getirdi. Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında tarih veren Erdoğan, “Emeklilerimizin dört bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacağız” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuştu.
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“İçeride terörsüz Türkiye hedefimiz için sağlam adımlarla ilerliyoruz. 40 yıl boyunca her biri canımızdan bir parça olan kayıplarımız haricinde, ülkemizin 2 trilyon dolara mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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