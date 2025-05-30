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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Faizsiz Ekonomi' Çıkışı: "Faizsiz Bir Ekonomiye Özlemimiz Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Faizsiz Ekonomi' Çıkışı: "Faizsiz Bir Ekonomiye Özlemimiz Var"

Recep Tayyip Erdoğan Faiz Emekli İkramiyesi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 17:24

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen '2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz ekonomiye olan özlemini bir kez daha dile getirdi. Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında tarih veren Erdoğan, “Emeklilerimizin dört bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuştu.

Burada ekonomiye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız' dedi.

Konuşmasına İslami finansın kurucularından Şeyh Salih Abdullah Kamil’i anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faize dayalı bir ekonomik sistemi doğru bulmadığımı ifade ettim. Ancak muhalefet bu meselede de karşımıza dikildi. Kendilerine ezberletilen argümanların ötesine geçemediler. Tayyip Erdoğan olarak, faizsiz bir ekonomi özlemimi gür bir sesle dile getirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik düzenin değişmesi için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Enflasyon hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz' diye belirtti.

“İçeride terörsüz Türkiye hedefimiz için sağlam adımlarla ilerliyoruz. 40 yıl boyunca her biri canımızdan bir parça olan kayıplarımız haricinde, ülkemizin 2 trilyon dolara mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“İçeride terörsüz Türkiye hedefimiz için sağlam adımlarla ilerliyoruz. 40 yıl boyunca her biri canımızdan bir parça olan kayıplarımız haricinde, ülkemizin 2 trilyon dolara mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“3-5 ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı, Türkiye bugün çok farklı bir konumda olurdu. Gezi kalkışmasıyla başlayan, 15 Temmuz ihanetiyle iyice şiddetlenen ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti. Millî markaları hedef gösteren, Türkiye’yi yurt dışına şikayet eden bir tavır, nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kafidir.''

Erdoğan son olarak bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurarak, şunları söyledi: 

“Emeklilerimizin dört bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacağız.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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