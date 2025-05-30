IBAN ile Para Transferlerinde Yeni Düzenleme: “Ödeme İste” Özelliği Geldi
IBAN ile para transferlerinde yeni bir düzenleme getirildi. IBAN’la yapılan işlemler değişti. Haber Global’de yer alan habere göre, yeni sistemle birlikte harekete geçen bankalar, mobil uygulamalarına 'ödeme iste' özelliğini ekledi.
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Merkez Bankası'nın yaptığı duyuru sonrası IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde değişikliğe gidildi.
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Bu sistem, özellikle IBAN bilgilerini yazarken yaşanabilecek hataları minimize ederek, transferlerin daha güvenli gerçekleşmesini sağlayacak.
Yeni düzenlemenin nasıl çalıştığı ise merak konusu oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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