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IBAN ile Para Transferlerinde Yeni Düzenleme: “Ödeme İste” Özelliği Geldi

IBAN ile Para Transferlerinde Yeni Düzenleme: “Ödeme İste” Özelliği Geldi

Merkez Bankası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 12:39

IBAN ile para transferlerinde yeni bir düzenleme getirildi. IBAN’la yapılan işlemler değişti. Haber Global’de yer alan habere göre, yeni sistemle birlikte harekete geçen bankalar, mobil uygulamalarına 'ödeme iste' özelliğini ekledi.

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Merkez Bankası'nın yaptığı duyuru sonrası IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde değişikliğe gidildi.

Merkez Bankası'nın yaptığı duyuru sonrası IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde değişikliğe gidildi.

Tüm bankalar, mobil uygulamalarında “Ödeme İste” özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.  Bu yeni düzenleme ile birlikte para transferi işlemlerinde hem güvenliği hem de kolaylığı artırmayı hedefleniyor.

Bu sistem, özellikle IBAN bilgilerini yazarken yaşanabilecek hataları minimize ederek, transferlerin daha güvenli gerçekleşmesini sağlayacak.

Bu sistem, özellikle IBAN bilgilerini yazarken yaşanabilecek hataları minimize ederek, transferlerin daha güvenli gerçekleşmesini sağlayacak.

Haber Global’de yer alan habere göre, “Ödeme İste” özelliğiyle birlikte FAST, EFT veya havale yöntemleriyle IBAN aracılığıyla para göndermek isteyen kişilere kolaylıkla ödeme talebi iletilebilecek.

 Artık alacaklılar karşı taraftan ödeme talep etmek için yalnızca IBAN hesap numarasını bilmeleri yeterli olacak.

Yeni düzenlemenin nasıl çalıştığı ise merak konusu oldu.

Yeni düzenlemenin nasıl çalıştığı ise merak konusu oldu.

Alacaklı kişi, tahsil etmek istediği tutarı girerek “Ödeme İste” butonuna tıklıyor.

Bu talep doğrultusunda, ödeme yapması istenen kişiye bir mesaj gönderiliyor.

Mesajı onaylayan kişi adına, belirlenen tutar otomatik olarak kendi hesabından çekilerek alacaklının hesabına aktarılıyor.

Bu yeni uygulama sayesinde, para transferi işlemleri artık daha hızlı, kolay ve güvenli hale geliyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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