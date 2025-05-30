Diyanet'te Yeni Dönem Başlıyor: Kanun Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

TENMAK, yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Kuruma makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Kanun teklifiyle ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) taşınmazlarının devlet malı sayılması ve bazı mali yükümlülüklerden muaf tutulması hükmü getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Meclis’te görüşmeleri süren torba yasadaki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı harcamalarının Sayıştay denetiminden çıkarılmasına yönelik maddeye ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

Diyanet'in Sayıştay denetiminden çıkarılmaması gerektiğini savunan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Hac ve umre faaliyetleri her sezonun sonunda başkanlık, Sayıştay ve gerektiğinde -eski sistemde başbakanlık müfettişleri vardı, sonraki sistemde Cumhurbaşkanlığı eliyle denetlettirilir. Nasıl bir şeydi? Yani her yıl sistematik bir şekilde bir denetim. Başkanlık denetimi, Sayıştay denetimi ve Cumhurbaşkanlığı’nın denetimi. Şimdi, buradaki Sayıştay denetimi kaldırılıyor. Allah rızası için bize birisi söylesin ya, Diyanet İşleri başkanı ne yapmaya çalışıyor? Yolsuzluk mu yapacaksınız, usulsüzlük mü yapacaksınız, niye Sayıştay denetimini kaldırıyorsunuz?” dedi.