Diyanet'te Yeni Dönem Başlıyor: Kanun Teklifi TBMM’de Kabul Edildi
Diyanet'te yeni dönem başlıyor. Diyanet’e yeni yetkiler veren ve 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Meclis’te görüşmeleri süren torba yasadaki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı harcamalarının Sayıştay denetiminden çıkarılmasına yönelik maddeye ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.
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Diyanet'e yeni yetkiler verildi.
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Teklife göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda vergi, harç ve gümrük muafiyetleri yeniden düzenlenirken TENMAK’ın mal ve varlıkları devlet malı sayılıp ve haciz yasağı getirilmesi öngörülüyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Cumhuriyet değerleri yerine şeriat kanunlarını getirelim diyorlar... 😡😡😡😡😡
^^Sayıştay denetimi ve Cumhurbaşkanlığı’nın denetimi. Şimdi, buradaki Sayıştay denetimi kaldırılıyor. Allah rızası için bize birisi söylesin ya, Diyanet İşle... Devamını Gör
Faizli bankalarda fon tutmak zorunda kalıyor. Çünkü katılma bankaları net bir getiri vaadi yapamıyor. yapamadığı gibi beklenen getiri üzerinden kamu hazineda... Devamını Gör
Mezhep meselesi tabii. Herkes kabul edemez.