onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Diyanet'te Yeni Dönem Başlıyor: Kanun Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

Diyanet'te Yeni Dönem Başlıyor: Kanun Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tbmm
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 11:24

Diyanet'te yeni dönem başlıyor. Diyanet’e yeni yetkiler veren ve 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Meclis’te görüşmeleri süren torba yasadaki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı harcamalarının Sayıştay denetiminden çıkarılmasına yönelik maddeye ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyanet'e yeni yetkiler verildi.

Diyanet'e yeni yetkiler verildi.

Teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelinin atama, mali ve sosyal haklarını düzenliyor.

Teklif ile birlikte Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen düzenlemeler doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini yayınları inceleme, mealleri veya tercümesiyle yapılan eserleri denetleme ve dini günleri tespit etme görevleri yeniden düzenleniyor. Diyanet’e bağlı genel müdürlüklerin görevleri sadeleştirilerek yeniden tanımlanırken Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu düzenlemeyle öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak; yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatacak; göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek. Başkanlık ayrıca müşavir ve müftülerinin farklı birimlerde görevlendirilebilmesini sağlarken ve ilk defa atanacak personeli sınav usulü belirleyecek.

Teklife göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda vergi, harç ve gümrük muafiyetleri yeniden düzenlenirken TENMAK’ın mal ve varlıkları devlet malı sayılıp ve haciz yasağı getirilmesi öngörülüyor.

Teklife göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda vergi, harç ve gümrük muafiyetleri yeniden düzenlenirken TENMAK’ın mal ve varlıkları devlet malı sayılıp ve haciz yasağı getirilmesi öngörülüyor.

TENMAK, yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Kuruma makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek. 

Kanun teklifiyle ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) taşınmazlarının devlet malı sayılması ve bazı mali yükümlülüklerden muaf tutulması hükmü getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Meclis’te görüşmeleri süren torba yasadaki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı harcamalarının Sayıştay denetiminden çıkarılmasına yönelik maddeye ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

Diyanet'in Sayıştay denetiminden çıkarılmaması gerektiğini savunan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Hac ve umre faaliyetleri her sezonun sonunda başkanlık, Sayıştay ve gerektiğinde -eski sistemde başbakanlık müfettişleri vardı, sonraki sistemde Cumhurbaşkanlığı eliyle denetlettirilir. Nasıl bir şeydi? Yani her yıl sistematik bir şekilde bir denetim. Başkanlık denetimi, Sayıştay denetimi ve Cumhurbaşkanlığı’nın denetimi. Şimdi, buradaki Sayıştay denetimi kaldırılıyor. Allah rızası için bize birisi söylesin ya, Diyanet İşleri başkanı ne yapmaya çalışıyor? Yolsuzluk mu yapacaksınız, usulsüzlük mü yapacaksınız, niye Sayıştay denetimini kaldırıyorsunuz?” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
14
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Halil Değerli

Cumhuriyet değerleri yerine şeriat kanunlarını getirelim diyorlar... 😡😡😡😡😡

barbarian

^^Sayıştay denetimi ve Cumhurbaşkanlığı’nın denetimi. Şimdi, buradaki Sayıştay denetimi kaldırılıyor. Allah rızası için bize birisi söylesin ya, Diyanet İşle... Devamını Gör

barbarian

Faizli bankalarda fon tutmak zorunda kalıyor. Çünkü katılma bankaları net bir getiri vaadi yapamıyor. yapamadığı gibi beklenen getiri üzerinden kamu hazineda... Devamını Gör

Bozkurt

Mezhep meselesi tabii. Herkes kabul edemez.