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Bayram Tatili Öncesi Diyarbakır Havalimanı Pistinde Çatlak: Uçuş Trafiğine Kapatıldı

Bayram Tatili Öncesi Diyarbakır Havalimanı Pistinde Çatlak: Uçuş Trafiğine Kapatıldı

Diyarbakır Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 23:42

Kurban Bayramı tatili öncesi Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak oluştu. Bunun üzerine derhal uçuş trafiği kapatıldı ve uçaklar, çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

Havalimanına inmesi beklenen uçaklar, çevre illerin havalimanlarına divert etti. Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek.

Pistte ise onarım çalışmaları başladı.

Konuya ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konuya ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30’da, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Diyarbakır Havalimanı pistinde bir çatlak tespit edilmiştir. Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pist, gerekli NOTAM yayımlanarak uçuş trafiğine kapatılmıştır. Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:01’de tamamlanması öngörülmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecektir.”

Yolcuların beklediği o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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