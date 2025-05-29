Bayram Tatili Öncesi Diyarbakır Havalimanı Pistinde Çatlak: Uçuş Trafiğine Kapatıldı
Kurban Bayramı tatili öncesi Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak oluştu. Bunun üzerine derhal uçuş trafiği kapatıldı ve uçaklar, çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.
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Konuya ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yolcuların beklediği o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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