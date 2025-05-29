Koç Grubu Sözcü'ye Reklam Vermeyeceklerini Açıklamıştı: Fatih Portakal’dan Ali Koç'a Sert Sözler
Sözcü gazetesi, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu gün AKP'li Mustafa Varank'ın Kulüp Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği anlara ilişkin yaptıkları haber nedeniyle, Koç Holding'in Sözcü TV'ye verdiği reklamları durdurduğunu açıkladı. Canlı yayında ambargoya sinirlenen Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal Ali Koç'a ' Koç Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani' dedi.
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Sözcü Gazetesi ile Koç Grubu karşı karşıya geldi.
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Sözcü gazetesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Canlı yayında konuşan Fatih Portakal şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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