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Koç Grubu Sözcü'ye Reklam Vermeyeceklerini Açıklamıştı: Fatih Portakal’dan Ali Koç'a Sert Sözler

Koç Grubu Sözcü'ye Reklam Vermeyeceklerini Açıklamıştı: Fatih Portakal’dan Ali Koç'a Sert Sözler

Ali Koç fatih portakal
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 23:15

Sözcü gazetesi, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu gün AKP'li Mustafa Varank'ın Kulüp Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği anlara ilişkin yaptıkları haber nedeniyle, Koç Holding'in Sözcü TV'ye verdiği reklamları durdurduğunu açıkladı. Canlı yayında ambargoya sinirlenen Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal Ali Koç'a ' Koç Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani' dedi.

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Sözcü Gazetesi ile Koç Grubu karşı karşıya geldi.

Sözcü Gazetesi ile Koç Grubu karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, pazar akşamı Monaco’yu yenerek, EuroLeague şampiyonu oldu. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Abu Dabi’deki final öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a baklava yedirdiği anları sosyal medya hesabından “Okunmuş baklavayı besmeleyle yediriyoruz. Bismillah” diyerek paylaştı.

Sözcü gazetesi de haberi, “Sadece ağız tadını değil, keyif de kaçıran okunmuş baklava” başlığıyla yayınladı. Gazeteden yapılan açıklamaya göre; söz konusu haber sonrası Koç Holding'in Sözcü TV'ye verdiği reklamlar durduruldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk gururunu paylaşmak için gazetelere tam sayfa ilan verilirken, Sözcü'ye ise ambargo uygulandı.

Sözcü gazetesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sözcü gazetesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'F.Bahçe Beko, pazar akşamı Monaco’yu yenerek, EuroLeague şampiyonu oldu. Sözcü, bu büyük başarıyı pazartesi nüshasında tam sayfa haberleştirdi, Türk spor tarihine geçen bu zaferden duyulan gururu-sevinci okuyucularıyla doya doya paylaştı.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Abu Dabi’deki final öncesi Başkan Ali Koç’a ‘uğur getirmesi için okunmuş baklava ikram etmesini’ sosyal medya hesabından paylaştı.

Sözcü, F.Bahçe Beko’nun başarısının analizini salı günkü sayısında yine tam sayfa okuyucularına aktarırken, Mustafa Varank’ın paylaşımına da yer verdi. F.BAHÇE Spor Kulübü, dün Türkiye’de yayınlanan gazetelerin arka sayfasını tamamen kaplayan bir ilan verip, Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olmasının onurunu paylaştı.

Türkiye'deki gazetelerin tamamını toplasanız Sözcü kadar satmıyor. Ama o ilan sadece Sözcü’de yayınlanmadı. Böylece 'Sadece ağız tadını değil, keyif de kaçıran okunmuş baklava' haberimiz nedeniyle başta F.Bahçeliler olmak üzere bütün Sözcü okurları cezalandırıldı.

Bitti mi? Hayır. Türkiye’de bir insan gerçeği, sadece gerçeği öğrenmek, propaganda yerine haber görmek isterse direkt Sözcü TV’yi açar. Türkiye’de gün Sözcü TV ile başlar, Sözcü TV ile biter. Öyle ki gerçeğe muhalif kesim bile gözünü Sözcü TV’den alamaz. Ama Sözcü TV’ye verilen ve yayın programına konulan Koç Holding şirketlerine ait bir dizi reklamlar da durduruldu. Türkiye’nin en çok izlenen ve gücünü güvenirliliğinden alan Sözcü TV izleyicileri söz konusu şirketlerin ürünlerini ve rakiplerine karşı avantajlarını öğrenmekten mahrum bırakıldı.

Okurlarıyla izleyicilerinin desteği dışında gelir kaynağı ve dayanağı bulunmayan Sözcü Gazetesi ve Sözcü Medya Grubu, sadece gazetecilik yapıyor. Bağımsız gazeteciliği tavizsiz olarak sürdürmek için halkın desteğinden başka bir kaynağa ihtiyaç da zaten yok. Yani Sözcü’ye ambargo uyguladığını zannedenler, aslında çıplak gerçeği öğrenmek isteyen eğitimli ve başarılı on binlerce okurumuza ayrımcılık yaptığını bilmeli.

Tarih göstermiştir ki gerçeği savunmak cesaret ister. Zaten Sözcü, bunu 3 Temmuz sürecinde ispatladı. F.Bahçe’ye operasyon çekilirken, bugün ilana boğulanlar sütre gerisinde F.Bahçe’ye kurulan kumpasın medya ayağını oluşturuyordu. Karşı cephede, F.Bahçe’nin yanında ise bir tek Sözcü vardı: 'BU BİR KUMPASTIR' diye haykırıp gerçeği savundu.

İslam Çupi’nin 'F.Bahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz' sözünü unutmayın. Bu büyüklüğe gölge düşürmeye yönelik her türlü eylemi gerek Sözcü Gazetesi’nde gerekse Sözcü TV’de eleştirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da Türk spor bayrağını zirveye çıkarırken, F.Bahçe’nin yanında olacağız. F.Bahçe Spor Kulübü de Sözcü de halkındır.'

Bu açıklamanın ardından ambargo uygulanmasına sinirlenen Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi.

Canlı yayında konuşan Fatih Portakal şunları söyledi:

Canlı yayında konuşan Fatih Portakal şunları söyledi:

'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirildi diye KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani. Gazetecinin görevi zaten bu ve onları yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz zaten. Eleştiriye de devam edeceğiz. Güvensiz insan eleştiriyi kabul etmez. Kendine güvenen insan eleştiriyi kabul eder ve Sözcü TV bu yolda yürümeye devam edecek.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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