Gazeteci Cem Küçük Sosyal Medyadan Duyurdu: İBB Soruşturmasında 3 İsim İtirafçı Oldu

Cem Küçük paylaşımında, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan 3 isim tahliye edildi'' diye yazdı.

TGRT'nin haberine göre, “Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve rüşvet verme' suçundan tutuklu bulunan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma“ suçlarından tutuklanan Güngör Gürman verdikleri ek ifadelerle etkin pişmanlıktan yararlandı.

İfadelerin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından konutu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol şartları uygulandı. 3 isim de tahliye oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

'2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız da 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Rüşvet Verme' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman 29.05.2025 tarihinde talepleri üzerine alınan ek ifadelerinin yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonrası şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olması kanaatine varılmış, şüpheliler hakkında 29.05.2025 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmeleri talep edilmiş, ilgili mahkemece şüphelilerin tüm suçlardan adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verilmiştir.'