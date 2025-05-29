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Gazeteci Cem Küçük Sosyal Medyadan Duyurdu: İBB Soruşturmasında 3 İsim İtirafçı Oldu

Gazeteci Cem Küçük Sosyal Medyadan Duyurdu: İBB Soruşturmasında 3 İsim İtirafçı Oldu

Ekrem İmamoğlu İBB cem küçük
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 22:00

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB soruşturmasındaki yeni bir gelişmeyi duyurdu. Cem Küçük paylaşımında, ''İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan 3 isim tahliye edildi'' dedi.

TGRT'nin haberine göre, itirafçı olan üç isme yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

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İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman gibi isimler İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmıştı. 

Bu 3 isim hakkında dikkat çeken bir karar ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, soruşturma hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, soruşturma hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cem Küçük paylaşımında, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan 3 isim tahliye edildi'' diye yazdı.

TGRT'nin haberine göre, “Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve rüşvet verme' suçundan tutuklu bulunan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma“ suçlarından tutuklanan Güngör Gürman verdikleri ek ifadelerle etkin pişmanlıktan yararlandı.

İfadelerin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından konutu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol şartları uygulandı. 3 isim de tahliye oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

'2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız da 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Rüşvet Verme' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman 29.05.2025 tarihinde talepleri üzerine alınan ek ifadelerinin yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonrası şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olması kanaatine varılmış, şüpheliler hakkında 29.05.2025 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmeleri talep edilmiş, ilgili mahkemece şüphelilerin tüm suçlardan adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verilmiştir.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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