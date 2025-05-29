Gazeteci Cem Küçük Sosyal Medyadan Duyurdu: İBB Soruşturmasında 3 İsim İtirafçı Oldu
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB soruşturmasındaki yeni bir gelişmeyi duyurdu. Cem Küçük paylaşımında, ''İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan 3 isim tahliye edildi'' dedi.
TGRT'nin haberine göre, itirafçı olan üç isme yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.
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İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, soruşturma hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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