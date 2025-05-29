Eve Yapılan Baskında 2.5 Ton At Eti Ele Geçirildi: Yurttaşa Yedireceklerdi!

Ekol TV'nin haberine göre, Etlerin sahibi olduğunu söyleyen Yusuf Can Tozman ile kesime katıldığı tespit edilen Anıl Ahmet Anar ve Ramazan Anar gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen Vedat Keser ile Adem Tozman'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.