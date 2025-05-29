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Eve Yapılan Baskında 2.5 Ton At Eti Ele Geçirildi: Yurttaşa Yedireceklerdi!

Eve Yapılan Baskında 2.5 Ton At Eti Ele Geçirildi: Yurttaşa Yedireceklerdi!

Adana
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 21:36

Adana'dan yine aynı manzara geldi. Ekol TV'nin haberine göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin alt katına yapılan baskında 2,5 ton at eti ele geçirildi. Operasyon yapılmasaydı kaçak at etlerini yurttaşa yedireceklerdi.

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Yurttaşı kandırmak için 6 tane atı kestiler.

Yurttaşı kandırmak için 6 tane atı kestiler.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında 6 adet tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında 6 adet tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Ekol TV'nin haberine göre, Etlerin sahibi olduğunu söyleyen Yusuf Can Tozman ile kesime katıldığı tespit edilen Anıl Ahmet Anar ve Ramazan Anar gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen Vedat Keser ile Adem Tozman'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ülkede de ne kadar at, eşek varsa kes kes bitmiyor aw