Eşine Şiddet İddiası: MasterChef Türkiye’de Adını Duyuran Şırdancı Mehmet Serbest Bırakıldı
MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, eşini darbettiği iddiasıyla Şırdancı Mehmet gözaltına alındı.
Olayın gündeme gelmesi sonrası konuşan Şırdancı Mehmet, 'Biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı' dedi. Şırdancı Mehmet'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet, onlarca şubeye ulaştı.
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"Şırdancı Mehmet" olarak kamuoyunda bilinen Mehmet Çubuk'un eşi Hanım Çubuk'u darbettiği iddia edildi.
İddiaya göre, tartışma esnasında Şırdancı Mehmet, eşini darbetti. Hanım Çubuk'un vücudunda çok sayıda lezyon oluştuğu tespit edilirken, Şırdancı Mehmet ise gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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