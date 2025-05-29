Eşine Şiddet İddiası: MasterChef Türkiye’de Adını Duyuran Şırdancı Mehmet Serbest Bırakıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan Şırdancı Mehmet, 'Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda' dedi.

Edinilen bilgilere göre, karakoldaki ifadesinin ardından Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Şırdancı Mehmet sorgu sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şırdancı Mehmet, THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı.