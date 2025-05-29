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Eşine Şiddet İddiası: MasterChef Türkiye’de Adını Duyuran Şırdancı Mehmet Serbest Bırakıldı

Eşine Şiddet İddiası: MasterChef Türkiye’de Adını Duyuran Şırdancı Mehmet Serbest Bırakıldı

MasterChef Türkiye Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 19:36

MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, eşini darbettiği iddiasıyla Şırdancı Mehmet gözaltına alındı.

Olayın gündeme gelmesi sonrası konuşan Şırdancı Mehmet, 'Biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı' dedi. Şırdancı Mehmet'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet, onlarca şubeye ulaştı.

MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet, onlarca şubeye ulaştı.

Yaptığı sunumlar ile adından sıkça söz ettiren Şırdancı Mehmet hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

"Şırdancı Mehmet" olarak kamuoyunda bilinen Mehmet Çubuk'un eşi Hanım Çubuk'u darbettiği iddia edildi.

"Şırdancı Mehmet" olarak kamuoyunda bilinen Mehmet Çubuk'un eşi Hanım Çubuk'u darbettiği iddia edildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Şırdancı Mehmet Çubuk ile eşi Hanım Çubuk arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çiftin arasında çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, tartışma esnasında Şırdancı Mehmet, eşini darbetti. Hanım Çubuk'un vücudunda çok sayıda lezyon oluştuğu tespit edilirken, Şırdancı Mehmet ise gözaltına alındı.

İddiaya göre, tartışma esnasında Şırdancı Mehmet, eşini darbetti. Hanım Çubuk'un vücudunda çok sayıda lezyon oluştuğu tespit edilirken, Şırdancı Mehmet ise gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Şırdancı Mehmet, 'Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda' dedi.

Edinilen bilgilere göre, karakoldaki ifadesinin ardından Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Şırdancı Mehmet sorgu sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şırdancı Mehmet, THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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