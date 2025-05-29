İsrail'den Dikkat Çeken Hamle: Yeni Ateşkes Önerisini Kabul Etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Temsilcisi Steve Witkoff'un yeni ateşkes önerisini kabul etti. Bu hamle sonrası yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.
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Netanyahu, ABD Temsilcisi Steve Witkoff'un yeni ateşkes önerisine "Evet" dedi.
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İsrail medyasında da verilmeye başlanan haberlerde, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Witkoff'un 'yeni' planı İsrail lehine değiştirildiği için Hamas'ın söz konusu durumdan memnun olmadığı açıklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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